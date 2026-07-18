قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: العلاقات المصرية التنزانية تشهد تطورًا مستمرًا ونسعى لتعزيز التعاون
أب يوزع زمزم مجانا صدقة جارية على روح ابنه بالمنوفية
اعتماد برنامج التدريب الميداني للوبائيات المصري كأول مركز متعاون في شرق المتوسط وأفريقيا
احتياطي النقد الأجنبي عند أعلى مستوى تاريخي.. ماذا يعني ذلك لسعر الدولار والاستثمار في مصر؟
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك
الادعاء الأمريكي يوجه تهمة الشروع في قتل ضد المتهم بطعن مسلم في ولاية يوتا
مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟
عبدالناصر زيدان: أنا واحد من أقوي الإعلاميين في مصر
إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن
بعد ضياع اللقب.. ماذا ينتظر الفائز بالمركز الثالث في مونديال 2026؟
الرئيس السيسي ورئيسة تنزانيا يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
تفاصيل حفل نهائي كأس العالم 2026.. نجوم هوليوود والغناء العالمي يحولون ملعب نيويورك إلى مسرح استثنائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

14 عامًا صنعت أعظم فترات الديوك.. ماذا قدم ديدييه ديشامب مع منتخب فرنسا؟

ديشامب
ديشامب
محمود أحمد

يسدل ديدييه ديشامب الستار على واحدة من أنجح التجارب التدريبية في تاريخ منتخب فرنسا عندما يقود "الديوك" للمرة الأخيرة في مواجهة إنجلترا بمباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026 منهياً رحلة استمرت 14 عامًا أعاد خلالها المنتخب الفرنسي إلى قمة الكرة العالمية وترك إرثًا يصعب تكراره.

ورغم أن النهاية جاءت دون لقب عالمي جديد فإن مسيرة ديشامب تبقى مليئة بالإنجازات والأرقام القياسية بعدما نجح في قيادة فرنسا إلى منصات التتويج ووصل بها إلى نهائيين لكأس العالم ليصبح أحد أبرز المدربين في تاريخ اللعبة.

بداية صعبة ومشروع كاد يتوقف

تولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا في صيف عام 2012 بعد سنوات شهد خلالها المنتخب تراجعًا في النتائج وفقدانًا للهوية ليبدأ مهمة إعادة بناء فريق قادر على المنافسة مجددًا.

ولم تكن البداية سهلة إذ اقترب المشروع من الانهيار في نوفمبر 2013 عندما خسر المنتخب الفرنسي أمام أوكرانيا بهدفين دون رد في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2014.

لكن فرنسا قلبت الطاولة في لقاء الإياب بالفوز بثلاثية نظيفة لتنتزع بطاقة التأهل إلى مونديال البرازيل في مباراة يعتبرها كثيرون نقطة التحول الحقيقية في مسيرة ديشامب مع "الديوك".

مونديال البرازيل.. استعادة الهيبة

في كأس العالم 2014 ظهر المنتخب الفرنسي بصورة مختلفة بعدما قدم عروضًا قوية في دور المجموعات قبل أن يتجاوز نيجيريا في دور الـ16 محققًا أول انتصار له بالأدوار الإقصائية للمونديال منذ نسخة 2006.

ورغم الخروج أمام ألمانيا في ربع النهائي فإن المنتخب الفرنسي ترك انطباعًا بأنه عاد ليكون أحد أبرز المنافسين على البطولات الكبرى وهو ما منح ديشامب ثقة كبيرة لمواصلة مشروعه.

يورو 2016.. حلم ضاع في الوقت القاتل

استضافت فرنسا بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016 وسط آمال كبيرة بحصد اللقب ونجح المنتخب في الوصول إلى المباراة النهائية بعد إقصاء ألمانيا.

لكن الحلم انتهى بطريقة مؤلمة بعدما سجل البرتغالي إيدر هدف الفوز في الوقت الإضافي ليخسر أصحاب الأرض اللقب أمام جماهيرهم في واحدة من أكثر اللحظات قسوة خلال مسيرة ديشامب.

كأس العالم 2018.. المجد الأكبر

بلغ المشروع قمته في روسيا عام 2018 عندما قاد ديشامب منتخب فرنسا إلى التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ البلاد.

واعتمد المدرب الفرنسي على فريق متوازن يجمع بين القوة الدفاعية والسرعة الهجومية مستفيدًا من تألق كيليان مبابي وأنطوان جريزمان ونجولو كانتي ورافائيل فاران وبول بوجبا ليشق طريقه نحو النهائي.

وتغلبت فرنسا على الأرجنتين في دور الـ16 ثم أوروجواي وبلجيكا قبل أن تهزم كرواتيا في النهائي ليصبح ديشامب ثالث شخصية في التاريخ تتوج بكأس العالم لاعبًا ومدربًا بعدما كان قائدًا لفرنسا في لقب 1998.

دوري الأمم الأوروبية.. لقب جديد

ولم تتوقف نجاحات ديشامب عند كأس العالم إذ قاد فرنسا للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021 بعدما تغلب على إسبانيا في المباراة النهائية ليضيف بطولة جديدة إلى خزائن المنتخب.

يورو 2021.. السقوط الأكبر

دخل المنتخب الفرنسي بطولة أمم أوروبا باعتباره المرشح الأول للتتويج خاصة بعد عودة كريم بنزيما إلى صفوف الفريق.

لكن البطولة انتهت بصورة صادمة بعدما فرط "الديوك" في تقدمهم على سويسرا بنتيجة 3-1 قبل أن يتلقوا هدفين ويخسروا بركلات الترجيح في دور الـ16.

واعترف ديشامب لاحقًا بأن تلك المباراة كانت الأسوأ في مسيرته التدريبية مع المنتخب.

مونديال قطر.. نهائي للتاريخ

عاد المنتخب الفرنسي بقوة في كأس العالم 2022 ونجح في بلوغ النهائي رغم الغيابات المؤثرة والإصابات التي ضربت الفريق قبل انطلاق البطولة.

وفي المباراة النهائية أمام الأرجنتين قدمت فرنسا واحدة من أعظم مباريات كأس العالم بعدما عادت من تأخرها بهدفين إلى تعادل مثير بفضل ثلاثية كيليان مبابي.

ورغم خسارة اللقب بركلات الترجيح خرج المنتخب الفرنسي بإشادة عالمية بعد الأداء التاريخي الذي قدمه في النهائي.

الانتقادات تلاحق السنوات الأخيرة

رغم استمرار النتائج الإيجابية بدأت الانتقادات تتزايد تجاه ديشامب خلال بطولة يورو 2024 بسبب الأسلوب الدفاعي الذي اعتمد عليه وتراجع الفاعلية الهجومية للمنتخب.

ورغم بلوغ نصف النهائي اعتبر كثيرون أن الأداء لم يكن على مستوى جودة اللاعبين الذين يمتلكهم المنتخب الفرنسي لتبدأ المطالب بالتغيير قبل نهاية عقد المدرب.

كأس العالم 2026.. النهاية

دخل ديشامب النسخة الحالية من كأس العالم وهو يعلم أنها ستكون محطته الأخيرة مع المنتخب بعدما أعلن مسبقًا رحيله عقب البطولة.

وحاول المدرب الفرنسي تقديم كرة أكثر هجومية بالاعتماد على الثلاثي كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليز ونجح المنتخب في تقديم مستويات قوية خلال مشواره.

لكن الحلم توقف في نصف النهائي بالخسارة أمام إسبانيا ليكتفي المنتخب بخوض مباراة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا والتي ستكون الظهور الأخير لديشامب على مقاعد بدلاء فرنسا.

أرقام تؤكد عظمة المسيرة

خلال 14 عامًا قاد ديشامب منتخب فرنسا في 186 مباراة حقق خلالها 122 انتصارًا مقابل 22 تعادلًا و32 هزيمة وهي أرقام تجعله المدرب الأكثر نجاحًا واستمرارية في تاريخ "الديوك".

كما توج بكأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021 ووصل إلى نهائي كأس العالم 2022 ونهائي يورو 2016 ونصف نهائي يورو 2024 إضافة إلى بلوغ المربع الذهبي في مونديال 2026.

ديدييه ديشامب منتخب فرنسا فرنسا إنجلترا تحديد المركز الثالث كأس العالم 2026 البرازيل المنتخب الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

منتخبا إسبانيا والأرجنتين

موعد نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة

فرنسا وانجلترا

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يلفظ أنفاسه الأخيرة داخلها

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | السهر في الإجازة يضر صحتك.. كيف تقلل استهلاك الكهرباء وتحد من ارتفاع الفاتورة؟

الكهرباء

كيف تقلل استهلاك الكهرباء وتحد من ارتفاع الفاتورة؟

بالصور

مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

القيادة في الشبورة.. أخطاء يرتكبها السائقون صباحًا قد تعرضهم للحوادث

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب

استدعاء 105 سيارات ذاتية القيادة من "زوكس" بعد خلل في التعامل مع الدخان الكثيف

زوكس
زوكس
زوكس

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد