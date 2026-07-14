ديشامب مدرب فرنسا: مبابي جاهز لمواجهة إسبانيا

كشف ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن جاهزية كيليان مبابي لخوض المباراة أمام منتخب إسبانيا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وقال ديشامب خلال تصريحاته : إسبانيا كانت من بين المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة قبل بدايتها مثلنا تمامًا، وربما بنسبة أكبر قليلًا بالنظر لمستوياتهم في اليورو الأخير.

وواصل :مواجهتنا ستكون مباراة رفيعة المستوى بلا شك، كلا المنتخبين يرغبان في الاستحواذ على الكرة، والهجوم بشكل متواصل.

وأكمل : كيليان مبابي بحالة جيدة، وهو جاهز بنسبة 100%، وتشواميني أصبح في حال أفضل، رغم أنه لم يتعافَ بنسبة 100% لأنه لم يلعب منذ 15 يومًا، لكن ذلك لا يُعد عائقًا، إنها نصف نهائي كأس العالم.

واختتم ديشامب تصريحاته قائلا : لن نكتفي بالوصول إلى نصف النهائي هدفنا تحقيق اللقب.

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا

يحتضن ملعب دالاس، مساء اليوم، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، في لقاء يُعد نهائيًا مبكرًا بين اثنين من أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي، بعد مشوار مميز لكلا المنتخبين في البطولة.

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا

تنطلق مباراة فرنسا وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب دالاس، لتحديد أول المتأهلين إلى نهائي كأس العالم 2026.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة اللقاء إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون، ويعاونه كل من دافيد موران من السلفادور كمساعد أول، وأنطونيو بوبيرو من نيكاراجوا كمساعد ثانٍ، فيما يتولى السويدي جلين نيبرج مهام الحكم الرابع.