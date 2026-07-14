الأنبا أباكير يترأس قداس ولقان عيد الرسل بكنيسة الأنبا بولا في ستوكهولم

ترأس نيافة الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، قداس ولقان عيد الآباء الرسل الأطهار بكنيسة القديس الأنبا بولا بمدينة تينستا شمال ستوكهولم، وسط مشاركة كبيرة من أبناء الكنيسة.

واستهل نيافته الاحتفال بطقس لقان الرسل، ثم صلى القداس الإلهي، وألقى عظة تناول خلالها المعاني الروحية لعيد الآباء الرسل ودورهم في نشر الإيمان والشهادة للمسيح.

وشهد القداس معمودية طفلين من أبناء الكنيسة، في أجواء مملوءة بالفرح شاركت فيها أسرتاهما، فيما اختتم نيافة الأنبا أباكير القداس ببركة الشعب واستقبال المهنئين بعيد الآباء الرسل.