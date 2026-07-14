بالتزكية.. مصطفى الشامي رئيسا لنادي بلدية المحلة

حسم مصطفى الشامي رئيس نادى بلدية المحلة ، مقعد رئاسة النادي لفترة قادمة بالتزكية، وذلك عقب غلق باب الترشح أمام المنافسين.

جاء فوز الدكتور مصطفى الشامي برئاسة نادي بلدية المحلة ، عقب غلق باب الترشح دون أن يتقدم أي مرشح آخر للمنافسة على المنصب.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز مصطفى الشامي بمنصب رئيس نادي بلدية المحلة بالتزكية لدورة انتخابية جديدة.

وتترقب جماهير بلدية المحلة المرحلة القادمة تحت قيادة الشامي، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة لتحقيق استقرار فني وإداري طويل الأمد.

ويأتي هذا الفوز بالتزكية ليعطي دفعة معنوية كبيرة لمجلس الإدارة الجديد للاستمرار في مشروعات تطوير قطاعات الناشئين والبنية التحتية للنادي، إلى جانب العمل على تعزيز صفوف الفريق الأول بما يتناسب مع حجم وتاريخ نادي بلدية المحلة.