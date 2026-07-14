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وزير الرياضة يبحث استعدادات المنتخب ومستجدات ملف الشراكات بين الأندية الجماهيرية والقطاع الخاص
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يبحث استعدادات المنتخب ومستجدات ملف الشراكات بين الأندية الجماهيرية والقطاع الخاص

وزير الرياضة
وزير الرياضة
عبدالله هشام
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التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، لمناقشة استعدادات المنتخب الوطني ومستجدات ملف الشراكات بين الأندية الجماهيرية وأندية القطاع الخاص.

شهد اللقاء مناقشة برنامج إعداد المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمته معسكر شهر سبتمبر، استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، إلى جانب التنسيق بشأن فترات توقف الدوري بما يحقق أفضل إعداد للمنتخب الوطني ويوفر للجهاز الفني احتياجاته خلال فترة التصفيات.

كما ناقش اللقاء خطوات دعم وتطوير الأندية الجماهيرية من خلال تعزيز الشراكات مع أندية القطاع الخاص، والذي انطلقت اليوم بتوقيع مذكرتي التفاهم بين نادي الشرقية ونادي إنبي، وبين نادي منتخب السويس ونادي بتروجت، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ويدعم الاستثمار الرياضي، ويرفع من كفاءة منظومة كرة القدم المصرية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تطوير القطاع الرياضي.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة هاني أبو ريدة أحمد دياب رابطة الأندية المصرية

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