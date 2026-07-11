وزير الشباب والرياضة: المنتخب الوطني كسب احترام العالم كله

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن اليوم هو يوم فخر واعتزاز وكرامة لمصر والمنتخب الوطني لكرة القدم، مضيفًا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال استقبال للاعبي المنتخب كان في قمة سعادته، هذا التكريم مثال مهم جدًا لمصري طموح وطني حقق إنجازا كبيرا جدًا».

وأوضح «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي اليوم شدد على أن الإنجاز ليس فقط نتيجة ولكن الأداء الجيد وكسب احترام العالم أجمع، وأن الحالة الذي خلقها المنتخب في كأس العالم 2026 هو أهم إنجاز.

وتابع: «الرئيس اليوم شدد على القيادة الوطنية للمنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام حسن والجهاز المصري بالكامل، الفترة المقبلة سيكون هناك اهتمام أكبر بالقيادة الوطنية والكادر الوطني، ليس فقط المدربين الوطنيين ولكن ايضًا الاهتمام الأكبر على اللاعبين الوطنيين».

وواصل: «الفترة المقبلة سنشهد اختلافا في التعامل مع الرياضة وكرة القدم، من خلال الاستعانة باللاعبين الوطنيين»، موضحًا أنه سيكون له جلسة مغلقة مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد دياب رئيس الرابطة، لعمل اللازم في اللوائح المختلفة لتوجيه الرئيس.

وشدد على أن انعكاس تكريم الرئيس السيسي للاعبي المنتخب المصري هو انعكاس إيجابي ويحمل اللاعبين مسئولية كبيرة جدًا، بالاستمرار لكي يتبؤون مكانة أفضل، ويصل لهم الأمل وبذل جهد أكبر، مضيفًا: «أن كل واحد أما يكون مقاتل هيوصل لإنجازات كبيرة جدًا يخلي الدولة المصرية في مكانة أفضل».

وتابع: «تكريم الرئيس السيسي اليوم رسالة مهمة لشباب مصر بأن يكون هناك أمل لكل مجتهد وأن يقدر يصل لأهدافه ويحصل على تكريم الرئيس السيسي»، موضحًا أن الرئيس شكر المنتخب على الصورة المشرفة والظهور بهذه الصورة والشخصية في كأس العالم 2026.