خلية إرهابية تقر بمسؤوليتها عن تفجيرات دمشق

كشفت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، عن نتائج التحقيق مع الخلية التي اعتُقلت مؤخرا على خلفية التفجيرات التي وقعت في العاصمة دمشق.

ووفق بيان الوزارة، فقد "أسفرت التحقيقات الجارية مع أفراد الخلية الإرهابية التي أُلقي القبض عليها مؤخرا، إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية، عن ثبوت مسؤولية الخلية عن التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في العاصمة دمشق في شهر مايو الماضي".

وأوضح البيان أن الخلية أقرت خلال التحقيقات "بتنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة، وزعزعة الأمن والاستقرار، وبث الفوضى بين المواطنين".

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العام، نجحت في عملية أمنية معقدة ومتابعة استخباراتية دقيقة في الإطاحة بكامل أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، عبر سلسلة مداهمات متزامنة وفي آن واحد استهدفت مواقعهم المتفرقة في دمشق وريفها، وشملت القطيفة، والسيدة زينب، وضاحية قدسيا، وعش الورور.