إصابات خلال اقتحام إسرائيلي لقرية المغير شرق رام الله عقب مواجهات مع فلسطينيين

أُصيب ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، برفقة مستوطنين، قرية المغير شرق مدينة رام الله، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة أن فلسطينياً أُصيب برصاصة في ساقه، فيما أُصيب شخصان آخران بالرصاص المطاطي، كما تعرّض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لإصابة في الرأس نتيجة قنبلة صوتية، وذلك خلال الهجوم على أحد المنازل في القرية.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية أن قوات الجيش دخلت القرية عقب تلقي بلاغ من راعٍ إسرائيلي أفاد بتعرضه للرشق بالحجارة وإضرام النار في المنطقة.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت مع عدد من الفلسطينيين، مشيرة إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء أولاً، ثم أطلقت النار باتجاه أحد الأشخاص الذين قالت إنه كان يرشق الحجارة.