باكستان والمالديف تبحثان تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية والدولية

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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ، هاتفيًا ، مع وزيرة خارجية المالديف الدكتورة إيروثيشام آدم، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وهنأ إسحاق دار - وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية على منصة (إكس) - نظيرته المالديفية بمناسبة الذكرى الـ61 لاستقلال بلادها، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية وروابط الصداقة والتعاون بين باكستان والمالديف.

من جانبها، أعربت وزيرة خارجية المالديف عن تقديرها للدور الذي تلعبه باكستان في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، واتفقا على استمرار التواصل والتنسيق الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.