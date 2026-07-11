الضويني: الأزهر حريص على دعم التعاون مع المؤسسات الدينية والعلمية في أوزبكستان

التقى الدكتور محمد الضويني، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مظفر كاميلوف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للشؤون الدينية، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية والعلمية في أوزبكستان، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش.

كاميلوف يشيد بدور الأزهر في نشر الوسطية والحوار

ورحب مظفر كاميلوف Fالدكتور محمد الضويني خلال اللقاء، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات المتنامية مع جمهورية مصر العربية، وما تشهده من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، خاصة مجالات التعاون العلمي والديني.

وأشاد كاميلوف بالمكانة العالمية التي يحظى بها الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودوره في نشر قيم الوسطية وتعزيز ثقافة الحوار والسلام.

بحث توسيع الشراكة بين الأزهر وأوزبكستان

وتناول اللقاء آفاق توسيع التعاون بين الأزهر الشريف وجمهورية أوزبكستان، في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مع الاتفاق على دعم مسارات التعاون العلمي والدعوي والثقافي، وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللقاء أهمية البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الأزهر الشريف والمؤسسات العلمية والدينية في أوزبكستان.

الأزهر حريص على دعم الوسطية وإعداد الكوادر العلمية

من جانبه، أكد الدكتور محمد الضويني أن الأزهر الشريف، بتوجيهات الإمام الأكبر، يحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع جمهورية أوزبكستان ومؤسساتها الدينية والعلمية، والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من خطوات عملية.

وأوضح أن هذا التعاون يسهم في إعداد الكوادر العلمية، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، بما يواكب التطور المتسارع في العلاقات المصرية الأوزبكية والتعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات.

حضور دبلوماسي وأكاديمي خلال اللقاء

وحضر اللقاء السفير عبد الرحمن موسى، مستشار الإمام الأكبر للعلاقات الخارجية، والسفيرة حنان بشاري، نائب سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية أوزبكستان، والأستاذ الدكتور محمد مشعل، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر.