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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"أوعى تزعل يا صلاح".. الرئيس السيسي يمازح "الملك المصري" وشوبير ويوجه رسالة لـ 120 مليون مواطن

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تقرير أخبار البلد
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في لفتة إنسانية اتسمت بالبهجة والتلقائية، تحول التكريم الرئاسي لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الفراعنة محمد صلاح، محذرًا إياه بابتسامة "أوعى تزعل مني يا صلاح". 

وجاءت هذه المداعبة الودية خلال استقبال الرئيس السيسي لبعثة المنتخب والجهازين الفني والإداري بقصر الاتحادية، للاحتفاء بمشوارهم التاريخي والإنجاز غير المسبوق الذي حققوه في بطولة كأس العالم، ووجّه الرئيس رسالة عميقة ومحفزة لـ 120 مليون مصري تؤكد أن أرض مصر لا تنضب من المواهب، ضاربًا المثل بنجمي الفريق محمد صلاح ومصطفى شوبير، معلنًا في الوقت ذاته عن تقديم دعم رسمي استثنائي لاكتشاف ورعاية الكفاءات الرياضية الواعدة في كل أنحاء الجمهورية.

وقال الرئيس السيسي: "مش معقول شعب كبير زي مصر فيه 120 مليون ميكونش فيه محمد صلاح وشوبير.. وأوعى يا محمد صلاح تزعل مني".

الدولة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم للمواهب والكفاءات الرياضية

وأكد السيسي أن الدولة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم للمواهب والكفاءات الرياضية، قائلًا: "عايزين نعطي أي دعم للكفاءات والموهوبين لإعطائهم الفرصة اللي يستحقوها".

واختتم الرئيس السيسي حديثه بتوجيه التحية للاعبي المنتخب بعد مشوارهم التاريخي في كأس العالم، قائلًا: "شرفتونا.. ألف حمد الله على السلامة، وألف مبروك".

التكريم الرئاسي المنتخب الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الفراعنة محمد صلاح استقبال الرئيس السيسي

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