محافظ البحر الأحمر يعلن توسعة المجمع الصناعي بالغردقة ويقتتح مصنع كابلات كهربائية

أعلن محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي إتمام التنسيق الكامل مع المهندس هاشم خالد وزير الصناعة لتوسعة المجمع الصناعي بالغردقة لاستيعاب المزيد من المشروعات والخطوط الإنتاجية الجديدة التي تلبي احتياجات السوق وتدعم ركائز الاقتصاد الوطني.

وأشار المحافظ ، خلال افتتاحه اليوم مصنع "دام" المتخصص في صناعة الكابلات الكهربائية ، إلى أن هذه التوسعة ستمثل نقلة في خريطة الاستثمار بالمحافظة، مشددا على الأهمية القصوى لربط منظومة التعليم الفني والتدريب بسوق العمل.

وأكد أنه تم الاتفاق على آلية تنسيق مباشرة مع أصحاب المصانع داخل المجمع الصناعي تضمن تشغيل الخريجين والشباب المدربين والمؤهلين بهدف توفير عمالة فنية وطنية على أعلى مستوى من الكفاءة، وفتح آفاق واعدة ومستدامة لتوظيف أبناء المحافظة في شتى المجالات الإنتاجية.

وأوضح المحافظ أن مصنع " دام" يمثل خطوة جديدة لتعزيز الاستثمارات المحلية وضخ دماء جديدة في شرايين المنطقة الصناعية بالمحافظة، تماشياً مع خطة الدولة لتشجيع القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

​وأكد البرقي أن المحافظة تضع الملف الصناعي والدعم اللوجستي للمستثمرين الجادين فى مقدمة أولوياتها، مشدداً على تسخير كافة إمكانيات الأجهزة التنفيذية لتذليل العقبات وإزالة التحديات البيروقراطية أمام المشروعات الشابة والقوية التي تساهم في تعميق التصنيع المحلي.

ولفت إلى أن المحافظة تمتلك مقومات استثمارية واعدة تجعلها بيئة جاذبة للمشروعات الإنتاجية التي تدعم خطط التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

​يذكر أن المشروع الاستثماري الجديد أقيم بتكلفة إنشائية بلغت 51 مليون جنيه، وعلى مساحة إجمالية تصل إلى 672 متراً مربعاً، حيث تم استغلال المساحة بالكامل وتجهيزها بأحدث خطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة لضمان كفاءة وجودة المنتج النهائي، وبدء التشغيل الفعلي بقوة عاملة تضم 10 عمال من الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لإدارة العمليات الإنتاجية بدقة عالية.

​​ونجحت إدارة المصنع في بدء التوريد والتوزيع الفعلي حالياً لمنتجاتها لتغطية احتياجات السوق في جميع أنحاء الجمهورية، بالتوازي مع وضع خطة توسعية مدروسة لغزو الأسواق الخارجية؛ حيث يستهدف المصنع التصدير إلى دولة ليبيا الشقيقة في المرحلة المقبلة، وأعلنت الإدارة عن الانتهاء الكامل من تجهيز ملف التصدير تمهيداً لبدء الشحن الفوري والدخول إلى الأسواق الإقليمية.