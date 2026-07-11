الثعابين تغادر جحورها في الصيف.. ماذا يحدث وكيف تتجنب مخاطرها؟

تتكرر مشاهد ظهور الثعابين في المناطق الزراعية وعلى أطراف القرى، وأحيانًا بالقرب من التجمعات السكنية، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف؛ ما يثير مخاوف المواطنين وتساؤلاتهم حول أسباب هذه الظاهرة وسبل الوقاية منها.

زيادة ظهور الثعابين

ويؤكد المتخصصون أن زيادة ظهور الثعابين خلال هذه الفترة ترتبط بتغيرات بيئية ومناخية تؤثر في سلوكها وحركتها، إلى جانب عوامل بشرية ساهمت في تغيير بيئاتها الطبيعية.

انتشار الثعابين خلال الصيف

وفي هذا السياق، كشف الدكتور صالح عزب، مستشار وزير البيئة الأسبق، أبرز الأسباب التي تقف وراء انتشار الثعابين خلال الصيف، مقدمًا مجموعة من النصائح التي تساعد على الحد من مخاطر التعرض لها.

التكيف مع الأجواء الحارة

وأكد الدكتور صالح عزب، مستشار وزير البيئة الأسبق، أن زيادة ظهور الثعابين خلال فصل الصيف تعد ظاهرة طبيعية ترتبط بارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن هذه الزواحف تغادر جحورها بحثًا عن أماكن أكثر برودة ورطوبة تساعدها على التكيف مع الأجواء الحارة.

توافر المياه والغذاء

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، أن الترع والمصارف تمثل بيئة جاذبة للثعابين، نظرًا لتوافر المياه والغذاء، حيث تعتمد في غذائها على كائنات مثل الضفادع والسلاحف وبعض الحيوانات الصغيرة.

الاستخدام المكثف للمبيدات الزراعية

وأشار إلى أن التوسع العمراني، إلى جانب أعمال تبطين الترع والاستخدام المكثف للمبيدات الزراعية، أدى إلى تغيير الموائل الطبيعية للعديد من الكائنات، ما تسبب في اضطراب التوازن البيئي ودفع الثعابين إلى الانتقال نحو مناطق جديدة بحثًا عن الغذاء والمأوى.

الأعداء الطبيعية للثعابين

وأضاف أن اختلال المنظومة البيئية انعكس أيضًا على تراجع أعداد النمس المصري، الذي يُعد أحد أهم الأعداء الطبيعية للثعابين، بسبب استخدام المبيدات وقيام بعض المواطنين بالقضاء عليه، وهو ما ساهم في زيادة أعداد الثعابين خلال السنوات الأخيرة.

المنازل والأماكن المعرضة

وقدم مستشار وزير البيئة الأسبق عددًا من الإرشادات الوقائية، موضحًا أن الثعابين تنفر غالبًا من الروائح القوية، مثل الشيح والكبريت والخل الأبيض والقطران والبصل والثوم، مشيرًا إلى إمكانية استخدامها حول المنازل والأماكن المعرضة لدخول الثعابين للمساعدة في الحد من اقترابها.

كما دعا المواطنين إلى توخي الحذر أثناء السير في المناطق الزراعية، خاصة بالقرب من أكوام القش والجحور والحشائش الكثيفة، باعتبارها من أكثر الأماكن التي تلجأ إليها الثعابين للاختباء.

المناطق السكنية والزراعية

ونصح المزارعين بارتداء الأحذية الطويلة والملابس الواقية أثناء العمل في الحقول، مع تجنب السير داخل الحشائش الكثيفة قدر الإمكان، مؤكدًا أن مكافحة القوارض تمثل وسيلة فعالة لتقليل انتشار الثعابين، نظرًا لاعتمادها عليها كمصدر رئيسي للغذاء، ما يسهم في الحد من وجودها بالقرب من المناطق السكنية والزراعية.