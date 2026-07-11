ماذا قال محمد هاني بعد تكريم الرئيس للمنتخب الوطني؟

حرص محمد هاني، لاعب المنتخب الوطني، على توجيه رسالة وطنية عقب تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر، مؤكدًا استمرار العمل من أجل تشريف الكرة المصرية.

منتخب مصر

وكتب محمد هاني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"تحيا مصر بشعبها وقيادتها ..اليوم نجدد العهد: أن نبذل كل ما لدينا من أجل هذا الوطن، وأن نمثل مصر بالشكل الذي يليق بها.".

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كان هناك حالة مختلفة حدثت في مصر والعالم أجمع وقت مباريات المنتخب الوطني، وذلك دليل على ما قدم من أداء.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه لـ لاعبي المنتخب الوطني:"انتوا دخلتوا البهجة والفرحة على قلوب الناس".

واسترسل: الفريق بذل جهد كبير للغاية وكنتوا مخلصين، والمنتخب الوطني ظهر في المباريات كفريق كبير، مشددا على أن شعبنا محب للرياضة.