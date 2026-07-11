مواجهة تاريخية للحارس جوردان بيكفورد!

تواجه منتخبا النرويج وإنجلترا في 12 مواجهة، وتعد هذه المواجهة الأولى بينهما منذ فوز إنجلترا 1-0 في مباراة ودية في سبتمبر 2014.

وبشكل عام فاز منتخب النرويج في مباراتين فقط من تلك المواجهات الـ12 (3 تعادلات و7 هزائم)، وفشل في التسجيل في أي من مبارياته الأربع الأخيرة ضد إنجلترا.

أُقصي منتخب إنجلترا في خمس من آخر ست مباريات خاضها في الأدوار الإقصائية لكأس العالم ضد المنتخبات الأوروبية، بما في ذلك آخر ثلاث مباريات على التوالي. وكانت آخر هزيمة له ضد أحد هذه المنتخبات بهذه الأدوار1-2 أمام فرنسا في ربع نهائي نسخة 2022.

فشل منتخب النرويج في الفوز بأي من مبارياته الست في كأس العالم ضد المنتخبات الأوروبية ( تعادلين و4 هزائم) إذ خسر كلتا مباراتيه السابقتين في الأدوار الإقصائية ضد هذه المنتخبات، 1-2 في 1938 و0-1 في 1998، وكلتا المواجهتين كانتا أمام إيطاليا.

وفقط البرازيل (14 مرّة) وألمانيا (14 مرّة) تأهلا لربع نهائي كأس العالم أكثر من إنجلترا التي ستخوض مباراتها الـ11 في هذا الدور.

ومع ذلك لم ينجح المنتخب الإنجليزي في التأهل سوى في ثلاث من تلك المواجهات، واستقبل هدفين أو أكثر في سبع منها.

وصل منتخب النرويج لربع نهائي بطولةٍ كبرى (كأس العالم/كأس أمم أوروبا) للمرة الأولى في تاريخه. وقد سجل المنتخب النرويجي (12) واستقبل (9) أهداف في جميع مبارياته الخمس في كأس العالم 2026 حتى الآن، علماً بأن المنتخب الوحيد الذي وصل إلى نصف النهائي بعد أن سجل واستقبل 10 أهداف أو أكثر هو منتخب ألمانيا في عام 1954 (16 هدفاً له، 11 هدفاً عليه).



وسجل هاري كاين ستة أهداف في كأس العالم 2026، وهي المرة الثالثة فقط التي يسجل فيها لاعب إنجليزي ستة أهداف في بطولة كبرى (كأس العالم/كأس أمم أوروبا - بعد غاري لينيكر في كأس العالم 1986 وكاين نفسه في كأس العالم 2018). سجل كاين 11 هدفاً في آخر 12 مباراة له في الأدوار الإقصائية بالبطولات الكبرى، وسجل وأهدر ركلة جزاء ضد فرنسا في هذا الدور من كأس العالم 2022.



وسجل إيرلينغ هالاند في كل من مبارياته الـ14 التنافسية الأخيرة مع النرويج (27 هدفاً في المجموع)، ونجح في هز الشباك في جميع مبارياته الأربع في كأس العالم 2026 حتى الآن. آخر لاعب سجل في كل من مبارياته الخمس الأولى في البطولة كان الكولومبي خاميس رودريغيز في عام 2014، بينما كان آخر لاعب أوروبي يحقق ذلك هو الألماني غيرد مولر في عام 1970.

وبعد تسجيله هدفين ضد المكسيك، أصبح جود بيلينغهام أول لاعب وسط إنجليزي يسجل 4 أهداف أو أكثر في نسخةٍ واحدة من كأس العالم. كما أن معدل تحويل تسديداته إلى أهداف البالغ 33.3% في بطولة 2026 هو الأعلى لأي لاعب وسط إنجليزي سدد أكثر من ثلاث تسديدات في نسخةٍ واحدة من كأس العالم منذ بدء تسجيل هذه البيانات (منذ عام 1966 - أربعة أهداف من 12 تسديدة).

وسجل إيرلينغ هالاند أربعة أهداف حاسمة للفوز في كأس العالم 2026، فقط البولندي غجيغوج في 1974 والايطالي سالفاتوري سكيلاتشي في 1990 نجحا في تسجيل أهداف فوز أكثر منه في نسخةٍ واحدة (سجّل كل منهما 5).

ويتصدر إليوت أندرسون زملاءه في كأس العالم 2026 باعتراض التمريرات (7)، قطع الكرات (14)، واستعادة الاستحواذ (29)، والصراعات الثنائية الناجحة (40) والتمريرات الكاسرة للخطوط (42)، بينما يتساوى معه جود بيلينغهام فقط في عمليات الضغط العالي (170 لكل منهما).

ويستعد جوردان بيكفورد لتجاوز بيتر شيلتون ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ إنجلترا في كأس العالم (يتساويان حالياً بـ17 مباراة لكل منهما). ومع ذلك استقبل بيكفورد سبعة أهداف من 10 تسديدات على مرماه سددها إيرلينغ هالاند ضده في الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن المهاجم النرويجي لم يسجل أهدافاً أكثر في المسابقة إلا ضد خوسيه سا (10)، وألفونس أريولا (9)، وبيرند لينو (8).