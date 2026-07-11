قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسني ومحمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس يفتتحون مهرجان المسرح الروماني
قرار صادم.. منع حكمين إنجليزيين من إدارة مباريات الأرجنتين في المونديال
ترامب يعيد إحياء خط كركوك-بانياس.. اتفاق ثلاثي مرتقب يفتح ممرا نفطياً جديدا إلى المتوسط
بعد تحرك البرلمان.. كيف يواجه القانون وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة
الزواج الجماعي .. عقوبات رادعة لمروجيه
إمام عاشور: نعاهد وطننا أن نحمل اسم مصر بكل فخر بعد تكريم الرئيس للمنتخب
واشنطن تشدد لهجتها مع طهران: لا اتفاق نووي دون التخلي عن اليورانيوم المخصب
صاحبة تيشيرت مصطفى شوبير تكسر صمتها وتحسم الجدل: أخدته بالحظ
فيفا يشيد بمنتخب مصر : الفراعنة أعادوا كتابة التاريخ وأجبروا العالم على احترامهم في مونديال 2026
الاتحاد الألماني يعلن توصله لاتفاق مع كلوب على تدريب المنتخب
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف الظاهر لـ 14 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهة تاريخية للحارس جوردان بيكفورد!

إنجلترا
إنجلترا
حسام الحارتي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تواجه منتخبا النرويج وإنجلترا في 12 مواجهة، وتعد هذه المواجهة الأولى بينهما منذ فوز إنجلترا 1-0 في مباراة ودية في سبتمبر 2014.

 وبشكل عام فاز منتخب النرويج في مباراتين فقط من تلك المواجهات الـ12 (3 تعادلات و7 هزائم)، وفشل في التسجيل في أي من مبارياته الأربع الأخيرة ضد إنجلترا.

أُقصي منتخب إنجلترا في خمس من آخر ست مباريات خاضها في الأدوار الإقصائية لكأس العالم ضد المنتخبات الأوروبية، بما في ذلك آخر ثلاث مباريات على التوالي. وكانت آخر هزيمة له ضد أحد هذه المنتخبات بهذه الأدوار1-2 أمام فرنسا في ربع نهائي نسخة 2022.

فشل منتخب النرويج في الفوز بأي من مبارياته الست في كأس العالم ضد المنتخبات الأوروبية  ( تعادلين و4 هزائم) إذ خسر كلتا مباراتيه السابقتين في الأدوار الإقصائية ضد هذه المنتخبات، 1-2 في 1938 و0-1 في 1998، وكلتا المواجهتين كانتا أمام إيطاليا.

وفقط البرازيل (14 مرّة) وألمانيا (14 مرّة) تأهلا لربع نهائي كأس العالم أكثر من إنجلترا التي ستخوض مباراتها الـ11 في هذا الدور.

 ومع ذلك لم ينجح المنتخب الإنجليزي في التأهل سوى في ثلاث من تلك المواجهات، واستقبل هدفين أو أكثر في سبع منها.

وصل منتخب النرويج لربع نهائي بطولةٍ كبرى (كأس العالم/كأس أمم أوروبا) للمرة الأولى في تاريخه. وقد سجل المنتخب النرويجي (12) واستقبل (9) أهداف في جميع مبارياته الخمس في كأس العالم 2026 حتى الآن، علماً بأن المنتخب الوحيد الذي وصل إلى نصف النهائي بعد أن سجل واستقبل 10 أهداف أو أكثر هو منتخب ألمانيا في عام 1954 (16 هدفاً له، 11 هدفاً عليه).


وسجل هاري كاين ستة أهداف في كأس العالم 2026، وهي المرة الثالثة فقط التي يسجل فيها لاعب إنجليزي ستة أهداف في بطولة كبرى (كأس العالم/كأس أمم أوروبا - بعد غاري لينيكر في كأس العالم 1986 وكاين نفسه في كأس العالم 2018). سجل كاين 11 هدفاً في آخر 12 مباراة له في الأدوار الإقصائية بالبطولات الكبرى، وسجل وأهدر ركلة جزاء ضد فرنسا في هذا الدور من كأس العالم 2022.


وسجل إيرلينغ هالاند في كل من مبارياته الـ14 التنافسية الأخيرة مع النرويج (27 هدفاً في المجموع)، ونجح في هز الشباك في جميع مبارياته الأربع في كأس العالم 2026 حتى الآن. آخر لاعب سجل في كل من مبارياته الخمس الأولى في البطولة كان الكولومبي خاميس رودريغيز في عام 2014، بينما كان آخر لاعب أوروبي يحقق ذلك هو الألماني غيرد مولر في عام 1970.

وبعد تسجيله هدفين ضد المكسيك، أصبح جود بيلينغهام أول لاعب وسط إنجليزي يسجل 4 أهداف أو أكثر في نسخةٍ واحدة من كأس العالم. كما أن معدل تحويل تسديداته إلى أهداف البالغ 33.3% في بطولة 2026 هو الأعلى لأي لاعب وسط إنجليزي سدد أكثر من ثلاث تسديدات في نسخةٍ واحدة من كأس العالم منذ بدء تسجيل هذه البيانات (منذ عام 1966 - أربعة أهداف من 12 تسديدة).

وسجل إيرلينغ هالاند أربعة أهداف حاسمة للفوز في كأس العالم 2026، فقط البولندي غجيغوج في 1974 والايطالي سالفاتوري سكيلاتشي في 1990 نجحا في تسجيل أهداف فوز أكثر منه في نسخةٍ واحدة (سجّل كل منهما 5).

ويتصدر إليوت أندرسون زملاءه في كأس العالم 2026 باعتراض التمريرات (7)، قطع الكرات (14)، واستعادة الاستحواذ (29)، والصراعات الثنائية الناجحة (40) والتمريرات الكاسرة للخطوط (42)، بينما يتساوى معه جود بيلينغهام فقط في عمليات الضغط العالي (170 لكل منهما).

ويستعد جوردان بيكفورد لتجاوز بيتر شيلتون ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ إنجلترا في كأس العالم (يتساويان حالياً بـ17 مباراة لكل منهما). ومع ذلك استقبل بيكفورد سبعة أهداف من 10 تسديدات على مرماه سددها إيرلينغ هالاند ضده في الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن المهاجم النرويجي لم يسجل أهدافاً أكثر في المسابقة إلا ضد خوسيه سا (10)، وألفونس أريولا (9)، وبيرند لينو (8).

النرويج النرويج وإنجلترا كاس العالم إنجلترا منتخب النرويج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

خبز التموين

سعر رغيف الخبز المدعم اليوم السبت 11يوليو

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

اسامة نبيه

قلقان من الأهلي.. أسامة نبيه: لا أشعر بالارتياح للنادي الذي يسعي لضم حسام عبد المجيد

شوبير

بعد التألق في المونديال.. مصطفى شوبير على رادار أندية من 3 دول

ترشيحاتنا

ارشيفية

هجوم مباغت على كييف.. والصواريخ الروسية تجاوزت الرادارات

أرشيفية

توك شو | استقرار الذهب والطقس والعملات..الرئيس السيسي يستقبل المنتخب الوطنى تكريما لإنجازه التاريخي بالمونديال

الكاتب الصحفي خيري حسن يتحدث عن المخرج الراحل سعيد مرزوق

خيري حسن: سعيد مرزوق كان محبا للفن منذ طفولته.. واضطر لعمل فيلم مقاولات لعلاج والدته

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد