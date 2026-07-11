عضو بالكونجرس يتهم مستوطنين إسرائيليين باعتراض موكبه في الضفة الغربية بأسلحة أمريكية

اتهم عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، رو كانا، مستوطنين إسرائيليين باعتراض موكبه خلال زيارة أجراها إلى الضفة الغربية، زاعمًا أنهم كانوا يحملون بنادق من طراز "إم 4" أمريكية الصنع.

وقال كانا، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الزيارة منحته "نظرة مباشرة على التكلفة الإنسانية للاحتلال الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن المركبة التي كانت تقله مع وفد مرافق تعرضت للحصار من قبل مستوطنين مسلحين.

وأضاف أنه زار قرية فلسطينية قال إنها تعرضت لاعتداءات من قبل مستوطنين، مشيرا الى أنهم "دمروا المدرسة والقرية"، مؤكداً أنه شاهد آثار الدمار على الأرض.

وتأتي تصريحات عضو الكونغرس في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل الولايات المتحدة للأوضاع في الضفة الغربية، تزامنًا مع تقارير عن دراسة رو كانا خوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028.