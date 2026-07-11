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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوائز قياسية لمنتخبات أفريقيا في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
حسام الحارتي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حققت المنتخبات الأفريقية المشاركة في كأس العالم 2026 مكاسب مالية غير مسبوقة، بعد النتائج المميزة التي سجلتها في النسخة الأولى من المونديال بمشاركة 48 منتخبًا، وذلك في ظل زيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإجمالي الجوائز المالية إلى رقم قياسي.

وجاء المنتخب المغربي في صدارة المنتخبات الأفريقية من حيث قيمة الجوائز المالية، بعدما حصد 21.5 مليون دولار، متفوقًا على منتخب مصر الذي نال 17.5 مليون دولار عقب بلوغه دور الـ16.

وجاءت قائمة الجوائز المالية للمنتخبات الأفريقية على النحو التالي:

المغرب: 21.5 مليون دولار

مصر: 17.5 مليون دولار

الجزائر: 13.5 مليون دولار

غانا: 13.5 مليون دولار

كوت ديفوار: 13.5 مليون دولار

كاب فيردي: 13.5 مليون دولار

جنوب افريقيا: 13.5 مليون دولار

السنغال: 13.5 مليون دولار

الكونغو : 13.5 مليون دولار

تونس: 12.5 مليون دولار

المنتخبات الأفريقية كأس العالم 2026 المونديال المنتخب المغربي

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