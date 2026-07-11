استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان، حيث واصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف المنازل في بلدة حولا بقضاء مرجعيين، فيما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على دفعتين استهدفت بلدة كفرتبنيت.

كما أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدة مجدل زون في قضاء صور، في حين شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على دفعتين استهدفتا بلدة المنصوري، مستهدفاً عدداً من الأحياء السكنية، تلاها تنفيذ ثلاث غارات إضافية على حي المشاع في البلدة.

وفي قضاء مرجعيون، أقدم الجيش الإسرائيلي على إشعال النيران في بلدة الخيام، وسط ترجيحات بأن الحرائق طالت ما تبقى من منازل في عدد من أحياء البلدة، بالتزامن مع استمرار تحركاته العسكرية داخلها. كما تصاعدت أعمدة الدخان بكثافة من مواقع عدة في البلدة، تزامناً مع تنفيذ عمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة.

