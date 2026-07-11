ربيع ياسين: منتخب مصر يستحق التواجد بين الأربعة الكبار على مستوى العالم

أكد ربيع ياسين، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن الفراعنة قدموا بطولة كبيرة في كأس العالم على غير المتوقع.

وتابع خلال برنامج قبل الماتش المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه محمد ثروت وعمرو رمزي، أن مصر تستحق أن تكون بين الأربعة الكبار على مستوى العالم.

وأوضح أن هناك 120 مليون مصري بينهم كفاءات وخبرات ولاعبين يمكن تكوين منتخبات منهم وننافس بها لأننا مش أقل من المغرب بس بشرط نعمل بتخطيط ونظام.

ووجه الشكر لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وكل الجهاز الفني، والاعبين، والجمهور حيث كان العالم كله يصفق لمنتخب مصر حتى خرجنا بعزة وكرامة وكبرياء فشكرًا لله أولا وثم منتخب مصر.



