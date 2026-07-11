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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم 2026

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
حسن العمدة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يواجه منتخب إنجلترا نظيره النرويج في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة إنجلترا والنرويج

وتنطلق المباراة على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية غدا في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز امام  المكسيك بثلاثية مقابل هدفين بينما تأهل منتخب النرويج عقب الفوز امام  البرازيل.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة إنجلترا والنرويج مع المتأهل من مواجهة الأرجنتين وسويسرا في الدور نصف النهائي.

وتذاع المباراة عبر قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 2، بالإضافة إلي قناة الجزائرية المفتوحة على النايل سات.


 

مباراة إنجلترا والنرويج كأس العالم 2026 منتخب إنجلترا النرويج

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