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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب دعمه لفلسطين.. الإعلام الإسرائيلي يصعّد هجومه على حسام حسن

جرافيتي كابتن حسام حسن في قطاع غزة
جرافيتي كابتن حسام حسن في قطاع غزة
فرناس حفظي
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شنّت وسائل إعلام إسرائيلية هجوما على المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، بسبب مواصلة إعلانه التضامن مع الشعب الفلسطيني خلال احتفالات استقبال منتخب مصر عقب مشاركته في كأس العالم 2026.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حسن رفع العلم الفلسطيني مجددا خلال حفل استقبال المنتخب في مدينة العلمين، معتبرة أن هذه الخطوة امتداد لمواقفه التي أعلنها طوال البطولة.

وأشارت التقارير إلى أن حسن سبق أن احتفل عقب الفوز على أستراليا وهو يلف العلم الفلسطيني، كما أهدى الانتصار إلى الشعبين المصري والفلسطيني، مؤكدًا في أكثر من مناسبة دعمه لغزة، ومصرحًا بأن "من لا يشعر بمعاناة الشعب الفلسطيني لا يستحق أن يُدعى إنسانًا".

كما ذكّرت بتصريحاته قبل مواجهة الأرجنتين، عندما دعا وسائل الإعلام والرياضيين حول العالم إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية.

وفي المقابل، هاجم المعلق الأرجنتيني إدواردو فاينمان مدرب منتخب مصر،  وانتقد مواقفه المؤيدة لفلسطين، وهي التصريحات التي أبرزتها وسائل الإعلام الإسرائيلية في تغطيتها.

ورغم الانتقادات، لفتت التقارير إلى أن حسام حسن حظي بإشادات واسعة في قطاع غزة، حيث رُسمت له جداريات وهو يحمل العلمين المصري والفلسطيني، تقديرًا لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن الشعب الفلسطيني منتخب مصر كأس العالم 2026 الأرجنتين

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