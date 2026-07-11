قبل المباراة بـ48 ساعة .. جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن ظلم منتخب مصر

أكد الكابتن جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن العدالة غابت عن مباراة المنتخب المصري والأرجنتين، مشيرًا إلى أن حكم اللقاء لم يطبق المعايير نفسها على الفريقين.

وأوضح أن الكرة التي سجل منها منتخب الأرجنتين الهدف الثاني، قبل إلغائه، تشبه الكرة التي تعرض لها محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، والتي أعقبها احتساب الهدف الثالث للأرجنتين، مؤكدًا أن الحكم لم يلتزم بالمعيار نفسه طوال المباراة، وهو ما تسبب في ظلم المنتخب المصري.

وأضاف الحكم الدولي السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن السبب وراء ما حدث يعود إلى الضغوط التي تعرض لها الحكم قبل المباراة، كاشفًا أن منتخب الأرجنتين تقدم، قبل المباراة بـ48 ساعة، بشكوى اعتراضًا على تعيين حكم فرنسي لإدارة اللقاء.

وأشار إلى أن هذه الضغوط أثرت على أجواء المباراة، مؤكدًا أن دخول الحسابات والضغوط في كرة القدم والتحكيم يتسبب في العديد من المشكلات، وأن المنتخب المصري تعرض للظلم بسبب هذه الظروف.