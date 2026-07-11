قائد حقيقي| ربيع ياسين: إحنا محظوظين بوجود محمد صلاح في منتخب مصر

أكد ربيع ياسين، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن محمد صلاح قائد منتخب مصر هو نجم النجوم.

وتابع خلال برنامج قبل الماتش المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه محمد ثروت وعمرو رمزي، :" محمد صلاح له دور كبير داخل الملعب وله دور مهم للغاية في أوضة اللبس".

وتابع ربيع ياسين :" إحنا محظوظين إن محمد صلاح موجود معانا في منتخب مصر وصلاح له دور كبير في لمة المنتخب والترابط وهو قائد حقيقي في أرض الملعب ".

وأكمل ربيع ياسين :" محمد صلاح لديه ثبات انفعالي كبير وكل اللاعيبة بتحبه ".

وأوضح أن هناك 120 مليون مصري بينهم كفاءات وخبرات ولاعبين يمكن تكوين منتخبات منهم وننافس بيه الناس لأننا مش أقل من المغرب بس بشرط نعمل بتخطيط ونظام.