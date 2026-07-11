شاهد .. استقبال الرئيس السيسي لأبو ريدة والتوأم ومحمد صلاح

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والتوأم حسام وإبراهيم حسن، إلى جانب النجم المصري محمد صلاح، في لقاء تناول عددًا من الملفات المتعلقة بمستقبل كرة القدم المصرية وسبل دعم المنتخبات الوطنية.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة تطوير الرياضة المصرية، وتعزيز دورها في بناء الشخصية والارتقاء بمكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، مشددًا على ضرورة توفير الدعم اللازم للمنتخبات الوطنية لتحقيق أفضل النتائج.

كما تناول اللقاء الاستعدادات والاستحقاقات المقبلة للمنتخب المصري، وسبل تعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الرياضة المصرية من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات، بما يعكس طموحات الجماهير المصرية.

من جانبهم، أعرب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب الوطني ومحمد صلاح عن تقديرهم لدعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين، مؤكدين حرصهم على بذل أقصى الجهود لرفع اسم مصر في المحافل الدولية.