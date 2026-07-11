BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، والمنشورة في تقرير مؤسسة الأهرام، عن نمو ملحوظ في سوق المركبات الجديدة خلال شهر يونيو 2026، حيث بلغ عدد المركبات "الزيرو" التي تم إصدار وثائق التأمين الإلزامي لها وترخيصها 70 ألفا و497 مركبة، بزيادة بلغت 25.58% مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح التقرير أن المركبات المرخصة توزعت إلى 1,058 مركبة موديل 2023، و1,727 مركبة موديل 2024، و9,714 مركبة موديل 2025، بينما استحوذت موديلات 2026 على النصيب الأكبر بإجمالي 49 ألفا و261 مركبة، إلى جانب 8,737 مركبة موديل 2027.
وفي فئة السيارات الملاكي، بلغ عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمين وتم ترخيصها خلال يونيو 21 ألفا و144 سيارة، بزيادة نسبتها 1.13% عن الشهر السابق، منها 429 سيارة موديل 2023، و582 سيارة موديل 2024، و1,235 سيارة موديل 2025، و13 ألفًا و117 سيارة موديل 2026، و5,781 سيارة موديل 2027.
واصلت السيارات الكهربائية تعزيز حضورها في السوق المصرية خلال يونيو 2026، بعدما بلغ إجمالي المركبات الكهربائية التي تم ترخيصها 2,233 مركبة، من بينها 1,057 سيارة كهربائية، في مؤشر يعكس استمرار نمو الطلب على وسائل التنقل النظيفة وتوسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.
وحافظت BYD على صدارة العلامات التجارية الأكثر ترخيصا في فئة السيارات الكهربائية للشهر الرابع على التوالي بإجمالي 168 سيارة، تلتها ديبال بـ160 سيارة، ثم جيلي بـ143 سيارة، بينما تقاسمت DFSK وزيكر المركزين التاليين بواقع 106 سيارات لكل منهما. كما جاءت فولكس فاجن بـ78 سيارة، وإكسبنج بـ74 سيارة، وفورثينج بـ64 سيارة، وروكس بـ59 سيارة، ومرسيدس بـ55 سيارة، وأخيرا نيسان بـ46 سيارة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الزخم الذي يشهده سوق السيارات الكهربائية في مصر، مع اتساع قاعدة العلامات التجارية المنافسة وزيادة الإقبال على هذا النوع من المركبات، مدفوعا بتنوع الطرازات المطروحة وتنامي الاهتمام بوسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وهو ما يعزز من فرص نمو هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.