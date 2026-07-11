BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، ‏والمنشورة في تقرير مؤسسة الأهرام، عن نمو ملحوظ في سوق المركبات الجديدة ‏خلال شهر يونيو 2026، حيث بلغ عدد المركبات "الزيرو" التي تم إصدار وثائق ‏التأمين الإلزامي لها وترخيصها 70 ألفا و497 مركبة، بزيادة بلغت 25.58% ‏مقارنة بالشهر السابق.‏

وأوضح التقرير أن المركبات المرخصة توزعت إلى 1,058 مركبة موديل 2023، ‏و1,727 مركبة موديل 2024، و9,714 مركبة موديل 2025، بينما استحوذت ‏موديلات 2026 على النصيب الأكبر بإجمالي 49 ألفا و261 مركبة، إلى جانب ‏‏8,737 مركبة موديل 2027.‏

وفي فئة السيارات الملاكي، بلغ عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمين وتم ‏ترخيصها خلال يونيو 21 ألفا و144 سيارة، بزيادة نسبتها 1.13% عن الشهر ‏السابق، منها 429 سيارة موديل 2023، و582 سيارة موديل 2024، و1,235 ‏سيارة موديل 2025، و13 ألفًا و117 سيارة موديل 2026، و5,781 سيارة موديل ‏‏2027.‏

واصلت السيارات الكهربائية تعزيز حضورها في السوق المصرية خلال يونيو ‏‏2026، بعدما بلغ إجمالي المركبات الكهربائية التي تم ترخيصها 2,233 مركبة، ‏من بينها 1,057 سيارة كهربائية، في مؤشر يعكس استمرار نمو الطلب على ‏وسائل التنقل النظيفة وتوسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.‏

وحافظت ‏BYD‏ على صدارة العلامات التجارية الأكثر ترخيصا في فئة السيارات ‏الكهربائية للشهر الرابع على التوالي بإجمالي 168 سيارة، تلتها ديبال بـ160 ‏سيارة، ثم جيلي بـ143 سيارة، بينما تقاسمت ‏DFSK‏ وزيكر المركزين التاليين بواقع ‏‏106 سيارات لكل منهما. كما جاءت فولكس فاجن بـ78 سيارة، وإكسبنج بـ74 ‏سيارة، وفورثينج بـ64 سيارة، وروكس بـ59 سيارة، ومرسيدس بـ55 سيارة، ‏وأخيرا نيسان بـ46 سيارة.‏

وتعكس هذه الأرقام استمرار الزخم الذي يشهده سوق السيارات الكهربائية في ‏مصر، مع اتساع قاعدة العلامات التجارية المنافسة وزيادة الإقبال على هذا النوع ‏من المركبات، مدفوعا بتنوع الطرازات المطروحة وتنامي الاهتمام بوسائل النقل ‏منخفضة الانبعاثات، وهو ما يعزز من فرص نمو هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.‏