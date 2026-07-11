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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: استقبال الرئيس السيسي للمنتخب رسالة تقدير وحافز للمزيد من الإنجازات

الدكتور مجدي مرشد
الدكتور مجدي مرشد
محمد الشعراوي
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أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم، يحمل العديد من الرسائل المهمة، وفي مقدمتها أن الدولة المصرية تقدر أبناءها المتميزين، وتحرص على تكريم كل من يرفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وقال مرشد إن هذا الاستقبال الرئاسي يعكس إيمان القيادة السياسية بأن الرياضة أصبحت إحدى أدوات بناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني، كما يؤكد أن النجاح الحقيقي يحظى بالتقدير والدعم، وهو ما يمثل حافزًا كبيرًا للأجيال الجديدة لبذل المزيد من الجهد وتحقيق الإنجازات.

 ضرورة البناء على ما تحقق

وأضاف أن الرسالة الأهم هي ضرورة البناء على ما تحقق، وعدم التعامل مع هذا الإنجاز باعتباره محطة عابرة، وإنما نقطة انطلاق نحو مشروع رياضي متكامل يضمن استدامة النجاح ويؤسس لأجيال جديدة من الأبطال القادرين على المنافسة عالميًا.

وشدد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب على أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في جميع محافظات الجمهورية، وعدم قصر الاهتمام على الألعاب الجماعية فقط، بل التوسع في دعم مختلف الألعاب الفردية والجماعية التي تمتلك فيها مصر فرصًا حقيقية لتحقيق البطولات الدولية والأولمبية.

وأوضح أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب التعاون بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، إلى جانب الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب، بما يضمن إنشاء قاعدة واسعة لاكتشاف المواهب منذ الصغر، وتوفير برامج تدريب وتأهيل وفق أحدث المعايير العالمية.

وتابع أن ما تحقق في كأس العالم يجب أن يكون بداية لمرحلة جديدة في الرياضة المصرية، تقوم على التخطيط العلمي والاستثمار في العنصر البشري، بما يرسخ مكانة مصر كقوة رياضية قادرة على المنافسة وحصد الإنجازات في مختلف المحافل الدولية

الدكتور مجدي مرشد لجنة الصحة النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي كأس العالم

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