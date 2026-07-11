مصرع موظف إثر سقوطه من الطابق الثالث بمدينة طور سيناء.. ماذا قالت التحريات؟

لقي موظف مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد العقارات السكنية في حي النصر بمدينة طور سيناء، فيما كشفت التحريات الأولية أنه كان يعاني من اضطراب نفسي، وأكدت عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن جنوب سيناء قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث بالعمارة رقم (26) في حي النصر بمدينة طور سيناء.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث إلى موقع البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المتوفى يُدعى (م. خ. أ)، ويعمل بالإدارة الزراعية بمدينة طور سيناء، وكان يعاني من اضطراب نفسي.

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، فيما جرى نقله إلى مشرحة مستشفى طور سيناء تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.