برلماني: لقاء الرئيس بالمنتخب يؤكد أن الدولة تصنع بيئة داعمة للتميز وتكرم أصحاب الإنجاز

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على لقاء لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، عقب مشاركتهم المشرفة في بطولة كأس العالم، يعكس اهتمام القيادة السياسية بترسيخ ثقافة التقدير وتحفيز أصحاب الإنجاز، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء أجيال تؤمن بقيمة العمل والاجتهاد وتحمل المسؤولية.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لاعبي المنتخب أكدت أن الرياضة تمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، وأن الأداء المشرف والانضباط والتحلي بالأخلاق الرياضية قد يتجاوز تأثيرها مجرد تحقيق البطولات، لما تعكسه من صورة حضارية عن الدولة وقيم الشعب المصري أمام العالم.

تكريم المنتخب الوطني

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الجهاز الفني الوطني واكتشاف المواهب في مختلف أنحاء الجمهورية يضع خارطة طريق واضحة لتطوير المنظومة الرياضية، ويعكس إيمان الدولة بأن صناعة البطل تبدأ من الاهتمام بالناشئين، والوصول إلى المواهب في سن مبكرة، وتوفير فرص عادلة أمام جميع الموهوبين دون تمييز.

وأضاف النائب مدحت الكمار أن التكريم الرئاسي للمنتخب يبعث برسالة أمل وتحفيز إلى شباب مصر بأن الدولة تقدر المتميزين وتساند أصحاب الإنجازات، وأن كل جهد مخلص يُبذل من أجل رفع اسم الوطن يجد التقدير الذي يستحقه، بما يعزز روح المنافسة الإيجابية ويدفع الشباب إلى تقديم أفضل ما لديهم في مختلف المجالات.

تكريم منتخب مصر

ولفت الكمار إلى أن ما حققه المنتخب الوطني يجب أن يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي لتطوير الرياضة المصرية، والبناء على ما تحقق من نجاح، من خلال التخطيط المستدام وتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب وصناعة أجيال جديدة من الأبطال.

واختتم النائب مدحت الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن دعم القيادة السياسية للرياضة والشباب يمثل ركيزة أساسية لتعزيز حضور مصر في المحافل الدولية، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق باسم الدولة المصرية وتلبي طموحات الجماهير خلال السنوات المقبلة.