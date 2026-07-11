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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحمامصي: تكريم الرئيس للمنتخب رسالة تقدير .. واكتشاف المواهب يصنع الأبطال

النائب أحمد الحمامصي
النائب أحمد الحمامصي
حسن رضوان
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني لكرة القدم وتكريم لاعبيه والجهازين الفني والإداري عقب مشاركتهم المشرفة في بطولة كأس العالم 2026، يعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ ثقافة التقدير والاعتراف بالجهد والإنجاز، ويبعث برسالة دعم وثقة إلى جميع الرياضيين المصريين.

وقال الحمامصي في بيان له اليوم، إن التكريم الرئاسي تجاوز كونه احتفاءً بنتائج المنتخب، ليؤكد أن الدولة تساند كل من يمثل مصر بإخلاص ويقدم نموذجًا مشرفًا في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن كلمات الرئيس السيسي عكست رؤية متكاملة تعتبر الرياضة أحد أدوات بناء الإنسان وتعزيز قيم الانتماء والانضباط والعمل الجماعي.

وأضاف أن من أبرز الرسائل التي حملها لقاء الرئيس مع المنتخب تأكيده على أهمية اكتشاف المواهب في مختلف المحافظات، وضرورة أن تتم هذه المهمة وفق معايير موضوعية تعتمد على الكفاءة والحياد، بما يتيح الفرصة أمام كل موهبة حقيقية لإثبات قدراتها، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

توسيع قاعدة الممارسين وإعداد أجيال جديدة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر تمتلك رصيدًا كبيرًا من المواهب الواعدة في مختلف المحافظات، وأن الاهتمام بالكشف عنها ورعايتها يمثل أحد أهم مقومات الحفاظ على استمرارية الإنجازات الرياضية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس في هذا الشأن تعكس رؤية استشرافية تستهدف توسيع قاعدة الممارسين وإعداد أجيال جديدة قادرة على المنافسة في أكبر البطولات.

مواصلة تطوير المنظومة الرياضية

وأكد الحمامصي أن ما حققه المنتخب الوطني خلال مشاركته في كأس العالم يجب أن يكون حافزًا لمواصلة تطوير المنظومة الرياضية، وتعزيز الاهتمام بقطاع الناشئين، ودعم الأجهزة الفنية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، بما يضمن الحفاظ على مستوى الأداء والبناء على ما تحقق من نجاح.

واشار النائب أحمد الحمامصي الي أن تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني يحمل رسالة واضحة بأن الدولة تقدر المخلصين وأصحاب الإنجازات، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وهو ما يعزز ثقة الشباب في أن الاجتهاد والتميز هما الطريق إلى النجاح وخدمة الوطن

النائب أحمد الحمامصي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ

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