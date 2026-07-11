أحمد حسن: توقيع عقود انتقال حسام عبد المجيد إلى لودوجوريتس البلغاري خلال ساعات

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تطور جديد في ملف احتراف حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، مؤكدًا أن عقود انتقال اللاعب إلى نادي لودوجوريتس البلغاري سيتم توقيعها خلال الساعات المقبلة.

حسام عبد المجيد

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “مصدر.. توقيع عقود انتقال حسام عبد المجيد لنادي لودوجوريتس البلغاري خلال ساعات، حيث يتم مراجعتها في الوقت الحالي”.

وتأتي هذه الخطوة؛ بعد وصول المفاوضات بين الزمالك والنادي البلغاري إلى مراحلها النهائية، وسط تقارير تؤكد الاتفاق على البنود المالية والتعاقدية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الفترة القريبة المقبلة.