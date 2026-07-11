مدبولي للاعبي المنتخب: أثبتم إن الشعب بيحب بلده ورفعتم توقعاته وهيفضل متطلع لمزيد من الإنجازات

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منتخب مصر على الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب في كأس العالم 2026.

وقال مدبولي في كلمته خلال لقاء بين الرئيس السيسي ولاعبي منتخب مصر،: "منتخب مصر عمل حالة إيجابية للشعب المصري، والواحد حس بمدى انتماء كل طوائف الشعب المصري".

وتابع مدبولي: "أنتوا أثبتوا إن الشعب المصري عريق بيحب بلده سواء كان المواطن مقيم داخل أو خارج مصر.. ورأينا المصريين في الخارج التفوا حول منتخب مصر".

وأكمل مدبولي: "في ضوء توجيهات الرئيس السيسي نوفر كل الدعم والتقدير والتشجيع للمدرب الوطني والأطقم الفنية المصرية واللاعب المصري الذين يتحلون بالروح الحقيقية التي تعبر عن أصالة وعراقة مصر".

وتابع مدبولي: "أنتوا رفعتوا توقعات الشعب المصري وهيفضل متطلع لمزيد من الإنجازات".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط.

وقد التُقطت صورة تذكارية جمعت الرئيس بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري.