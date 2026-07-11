علي عبد النبي: محطة الضبعة تسبق الجدول الزمني وتحقق إنجازًا جديدًا

أكد الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن تصنيع وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية يستغرق نحو 3 سنوات، موضحًا أنه تم تركيب وعاء الضغط الأول والثاني، وأن ما يجري حاليًا يأتي ضمن مراحل تركيب جسم المفاعل، على أن يتم لاحقًا وضع المواد المشعة.

وأضاف نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن طول المفاعل يبلغ 11 مترًا، بينما يبلغ طول الوقود النووي والمواد المشعة نحو 4.5 متر، ويصل سمك جدار المفاعل إلى 20 سنتيمترًا، مؤكدًا أن هذه المواصفات تمثل خط دفاع رئيسي لمنع تسرب أي إشعاعات.

ولفت إلى أن نجاح تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة يمثل إحدى أهم المراحل الفنية في تنفيذ المشروع، ويعكس التزام مصر بالجدول الزمني لإنجاز أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء، بل إن وتيرة التنفيذ تسير بوتيرة تسبق الجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى أن المشروع سيعزز أمن الطاقة، ويوفر مليارات الدولارات، ويدعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن نجاح عملية التركيب في ظل الظروف الدولية الحالية والحرب الروسية الأوكرانية يعكس كفاءة فرق العمل المصرية والروسية، وانضباط سلاسل التوريد وفق الجدول الزمني للمشروع.

وأوضح أن محطة الضبعة ليست مجرد مشروع لإنتاج الكهرباء، بل مشروع تنموي واستراتيجي متعدد الفوائد للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المحطة تعتمد على مفاعلات الجيل الثالث المطور، التي تتمتع بأعلى معايير الأمان النووي عالميًا، وتستفيد في تصميمها من الدروس المستفادة من الحوادث النووية السابقة، كما تضم أنظمة أمان سلبية تعمل تلقائيًا حتى في حال انقطاع الكهرباء.