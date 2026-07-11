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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محدش بيساعد حد .. أمل رزق تبكي بعد تعرضها للسرقة 3 مرات في 10 أيام

أمل رزق
أمل رزق
تقى الجيزاوي
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كشفت الفنانة أمل رزق عن تعرضها لموقف صعب خلال وجودها خارج مصر، وأكدت أنها تعرضت للسرقة 3 مرات خلال فترة قصيرة، الأمر الذي تسبب في فقدان أموالها وبطاقاتها البنكية ومتعلقاتها الشخصية.

وشاركت أمل رزق متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك»،  مقطع فيديو ظهرت فيه متأثرة وهي تروي تفاصيل ما حدث، مؤكدة أنها ما زالت غير مستوعبة لما تعرضت له.

وقالت: «دي تالت مرة أتسرق وأنا مسافرة.. بقالي حوالي 10 أيام واتسرقت 3 مرات»، مضيفة أن أموالها وبطاقاتها البنكية ومتعلقاتها الشخصية اختفت، مشيرة إلى أن إيقاف البطاقات واستعادة الأموال ليس بالأمر السهل.

وأضافت: «فلوسي وكروتي وكل حاجتي ضاعت، وفي الآخر محدش بيساعد حد، وعشان توقف الكارت بيكون صعب وترجع فلوسك أصعب، وكمان عشان يحترموك وإنت مصري فيه غل وعنصرية.. الحقيقة الخبطات قوية».

وكانت أمل رزق قد أثارت قلق جمهورها قبل ساعات، بعدما نشرت عبر حسابها دعاء جاء فيه: «اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه»، وهو ما دفع متابعيها للتساؤل عن سبب حالتها، قبل أن تكشف تفاصيل ما تعرضت له من خلال الفيديو.

أمل رزق تكشف كواليس مشوارها الفني 

وكانت كشفت الفنانة أمل رزق عن محطات إنسانية ومهنية شديدة الخصوصية في مشوارها الفني في برنامج ورقه بيضا مع الاعلاميه يمني بدراوي ، مؤكدة أن طريقها للتمثيل لم يكن تقليديًا، وأنها دخلت المجال دون دراسة أكاديمية في معهد التمثيل، لكنها اعتمدت على الموهبة والخبرة.

وقالت أمل رزق إنها كانت تتمنى أن تحمل لقبًا علميًا داخل عائلتها، فدخلت كلية الصيدلة ولم تُكمل، ثم التحقت بكلية الآداب “عشان يبقى معايا لساني أداب”، قبل أن تقودها الأقدار لعالم التمثيل. وأضافت أنها من أبناء المنصورة، وكانت لها أخت وحيدة توفيت في حادث أليم ترك أثرًا بالغًا في حياتها.


وأشارت إلى أنها من المحظوظين فنيًا لعملها مع كبار المخرجين الراحلين، وعلى رأسهم إسماعيل عبد الحافظ ووحيد حامد، مؤكدة أن عمها إسماعيل عبد الحافظ كان صديقًا للمنتج إسماعيل كوتكت . كما تحدثت عن فيلم “أهواك”، موضحة أن فكرة تقديمها في إطار كوميدي جاءت من المخرج محمد سامي، ونجحت التجربة في خلق حالة تواصل بين الجيل الجديد والجيل القديم.


وأكدت أمل رزق أن جميع المخرجين الذين تعاونت معهم أجمعوا على أنها “ملهاش سقف” وقادرة على أداء الدور بالشكل الذي يريده المخرج، لكنها شددت على رفضها للأدوار التعجيزية التي لا تليق باسمها، قائلة: “مينفعش أقبل شغل مش قد أمل رزق”.

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