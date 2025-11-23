نجوم الفن والمجتمع في عيد ميلاد أمل رزق وابنتها لمى كتكت.. شاهد

احتفلت الفنانة أمل رزق وابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت، بعيد ميلادهما وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

شهد عيد ميلاد أمل رزق وابنتها لمى كتكت، حضور كل من نرمين الفقى ونهال عنبر والإعلامي أسامة منير وحرمه، والفنانة عبير منير ودينا عبد الله وسامى لبيب وحرمه والاعلامية لمياء فهمى عبد الحميد وجمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف ووفاء ماهر ورشا السلامونى وريهام إبراهيم.

وقدمت خلال عيد الميلاد فقرات فنية أحياها المطرب أحمد الحصرى وإبراهيم الكويتى، كما حضر عدد من أصدقاء لمى كتكت.

عيد ميلاد أمل رزق

أعمال أمل رزق

وشاركت الفنانة أمل رزق في بطولة مسلسل “روز وليلى”، مع الفنانتان يسرا ونيللي كريم.

يضم مُسلسل "روز وليلى" نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة، وهو من إنتاج "استوديوهات MBC"، الذراع الإنتاجية لـ"مجموعة MBC" والمتخصصة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية النوعية.

العمل تدور أحداثه في إطار 10 حلقات، ويعرض بشكل أسبوعي.

كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و"Ana" و"Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و"Cardella" و"On the Way to Denmark" وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبو رزق.