أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

قدمت مذيعه صدى البلد ايمان عبد اللطيف تفاصيل حالة الطقس المتوقعه خلال الأسبوع المقبل حيث أعلن الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، انتهاء حالة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، لتبدأ اعتبارًا من يوم السبت موجة أجواء شديدة البرودة، بالتزامن مع دخول شهر طوبة، أحد أبرد شهور السنة.



وأوضح “فهيم ”أن البلاد تمر حاليًا بالمرحلة الفاصلة بين آخر الليالي البيض من الأربعينية البيضاء وبداية ليالي الموالح من الأربعينية السوداء، وهي فترة معروفة زراعيًا بتعافي النباتات تدريجيًا بعد الإجهاد المناخي.

وأشار رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ إلى أن الأسبوع المقبل سيكون شتويًا بامتياز، حيث يسود:

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر ، دفء نسبي خلال ساعات النهار، وعودة احتمالات تشكّل الصقيع في بعض المناطق المنخفضة ، وفرص لسقوط أمطار يوم الاثنين على شمال الدلتا ، مع توقعات شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري مع ارتفاع نسب الرطوبة.



وأكد أن الأيام الماضية شهدت رياحًا قوية وتذبذبًا حراريًا وأمطارًا متقطعة، ما تسبب في ارتباك عدد من الزراعات، الأمر الذي يستدعي إجراءات فورية لتقليل الأضرار.

ومن جانبها ، قالت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم متوقع أن يكون شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق، مع تكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما قد يؤثر على النشاط الزراعي.

كما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكوّن شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.