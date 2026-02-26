دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك

مع اللحظات الأولى في يوم جديد من شهر رمضان المبارك، يفضل لكل شخص من أن يبدأ يومه بترديد دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان حيث يحرص المؤمن وخاصة بعد أداء صلاة الفجر على التقرب إلى الله بدعوات تجلب له الخير في الدنيا والآخرة، طمعًا في رحمة الله ورجاءً في قبول دعواته، لذا نعرض لكم في السطور التالية أهم الدعوات التي تجلب لك الخير كله.

دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان

ويعد الدعاء أفضل ما يستعين به المؤمن على قضاء حوائجه خاصة لمن يعاني من الضيق والكرب، لذا يفضل على كل مكروب أن يقول دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان وهو:

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

دعاء اليوم الثامن من رمضان

من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه هو الإكثار من الدعاء، وخير الدعاء ما يكون بعد الصلوات المفروضة ومن أفضل صيغ دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان ما يلي :

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء ثامن ليلة في رمضان