التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

تواصل أجهزة التحقيق فى بورسعيد كشف ملابسات وفاة فتاة بمنزل الزوجية تحت التأسيس بظروف غامضة بعد توجهها لتناول الافطار الرمضاني برفقة والدتها بمنزل أسرة خطيبها جنوب بورسعيد

وكشفت مصادر أنه تم التحفظ على خطيب المجني عليها ويدعى محمود وابنة شقيقته وتدعى شهد.

شهدت محافظة بورسعيد حادثًا مأساويًّا في أيام شهر رمضان المبارك راحت خلالها فتاة فى مقتبل العمر لقت حتفها داخل مسكن الزوجية الذي كان مقررًا إقامتها به عقب زواجها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا من هيئة الإسعاف تفيد وجود جثمان لفتاة داخل منزله تحت الإنشاء بقرية الكاب جنوب بورسعيد ويشتبه فى أن الوفاة غير طبيعية.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط البحث الجنائي بناء على تعليمات اللواء ضياء زامل مدير أدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وتبين ان الجثمان لفتاة تدعي فاطمة خليل ويوجد بالوجه تورم و تسبث بالايدى والتفاف ايشارب حول العنق.

كما دلت التحريات الأولية أن المسكن هو عش الزوجية للفتاة وخطيبها التى تواجدت الفتاة برفقة والدتها لتناول الافطار لدى منزل أسرة الخطيب.

تم إخطار النيابة العامة التي وصلت لمعاينة الجثمان وأكدت وجود شبهة جنائية و احتمالية الوفاة بسبب الخنق بالإشارب الخاص بالضحية ووجود علامات لكسر فى العنق.

تم وضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان و الوقوف على أسباب الوفاة.

وعقب إنهاء إجراءات التشريح لجثمان المجني عليها تم التصريح بالدفن لتشيع إلى مثواها الأخير بمدافن الأسرة فى مقابر محافظة بورسعيد القديمة.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة المعنية بتواصلة تحرياتها حول الواقعة لكشف ملابساتها.

شقيق ضحية بورسعيد.. شهد ابنة اخت خطيب اختى السر فى مقتلها

كشف خليل المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع شقيقته بمنزل أسرة خطيبها بقرية الكاب جنوب بورسعيد.

وقال شقيق ضحية بورسعيد إن شهد ابنة شقيقة خطيب أخت المجنى عليها هى كلمة السر فى مقتل شقيقته.

وأكد شقيق المجنى عليها ان المدعوة شهد كانت على خلاف دائم باخته لأنها كانت تغار على خالها خطيب شقيقته ضحية بورسعيد

وأضاف شقيق ضحية بورسعيد ان المدعوة شهد كانت لا تترك فرصة لشقيقته للحديث مع خطيبها و الذي بوصفه خال الفتاة منفردين مطلقا

وأوضح ان كلما كان خطيب شقيقته المجنى عليه يأتي لزيارة عروسه تظل الأخرى تتصل عليه هاتفيا حتى ان اخته المجني عليها ضجرت من الأمر

وأضاف شقيق ضحية بورسعيد ان خلاف نشب بين شقيقته المجنى عليها و المدعوة شهد قبل رمضان بعدة ايام عندما ذهبت شقيقته لزيارة خطيبها أثناء مرضه وسرعان ما عادت بعد خلاف نشب بينها وبين تلك الفتاة

وتعجب شقيق المجنى عليها مما سمعه من والدته لاصرار تلك الفتاة على ايقاظ شقيقته مبكرا و اصطحابها خارج المنزل ثم عودتها منفردة مدعية الاعياء و الارتباك لالهاء من فى المنزل عن أمر مهم

وشدد شقيق المجنى عليها أن الفتاة شهد ابنة شقيقة خطيب شقيقته ضحية بورسعيد هى سر اللغز فى مقتل شقيقته.

وطالب شقيق ضحية بورسعيد بسرعة ضبط الجناه و تقديمهم للعدالة للقصاص مشدد أن إعدامهم لا يكفيه ولن يعوضه عن فقدان شقيقته.

والدة ضحية بورسعيد بنت اخت خطبها صحتها وخدتها تخرجها ورجعت من غيرها مضطربة

كشفت والدة ضحية بورسعيد فاطمة خليل التى لقت مصرعها فى حادث مأسوى بمنزل أهل خطيبها بقرية الكاب جنوب بورسعيد عن تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل ابنتها.

وأكدت الأم أن فتاة تدعى شهد ابنة أخت خطيب ابنتها دخلت فى صباح يوم الحادث الثامنة صباحا لايقاظ نجلتها بحجة اصطحابها خارج المنزل للتنزه.

وأضافت والدة المجنى عليها ان نجلتها طلبت من ابنة شقيقة خطيبها ان تتركها تكمل نومها فما كان من المدعوة شهد إلا أنها ألحَّت على المجنى عليها للخروج معها فاضطرت للاستجابة والخروج.

وتكمل الام المكلومة على نجلتها حديثها موضحة ان بعد مرور وقت قصير فوجئنا بشهد تعود مدعية الاعياء الشديد وعند سؤالها عن المجنى عليها أكدت انها دخلت لإكمال النوم

وتوضح الام انها ارسلت شقيق خطيب نجلتها الصغير للتأكد من ان نجلتها نائمة فعاد إليها مؤكد انها بالسرير نائمة

وتواصل والدة المجنى عليها حديثها بعد فترة حضرت زوجة شقيق خطيب نجلتها فطلب منها الذهاب و التأكد من ان نجلتها نائمة فذهبت وعادت لتؤكد انها نائمة

وتضيف الام المكلومة والدة ضحية بورسعيد انها بعد فترة دخلت لايقاذ نجلتها فلم تجد سوى وسادة وبطاطين ملفوفين تحت الغطاء لايهام كل من يدخل الحجرة بأن نجلتها نائمة

وتسدد الام انها خرجت تصرخ باحثة عن نجلتها وتسأل من بالبيت وتسأل خطيب نجلتها الذي خرج من غرفته مظهرا أنه لا يعرف وأنه سيخرج للبحث عنها.

وتضيف والدة ضحية بورسعيد ان خطيب نجلتها شرعان ما عاد ليخبرها بأن نجلتها ماتت ويطلب منها عدم الصعود لرؤيتها.

وتشدد الام انها انهارت وصعدت لتجد ابنتها ملقاة على الأرض على وجهها علامات تورم وهاتفها المحمول فى يدها مقبضة عليه بشدة وفي فمها آثار للدعاء وهنا انهارت مطالبة الجميع باستدعاء الإسعاف.

وتنهي الأم حديثها بمفاجئة الإسعاف لهم بعد وصوله بعدم حمل نجلتها للمستشفى لاشتباهه فى وجود وفاة غير طبيعية وهو ما اكدته النيابة العامة فور وصولها.

وطالبت والدة ضحية بورسعيد بسرعة ضبط الجناه و تقديمهم للمحاكمة للقصاص العادل

والد ضحية بورسعيد يكشف تفاصيل مثيرة حول وفاة نجلته.. اللي أجهز عليها مش واحد دول عصابة

كشف والد ضحية بورسعيد فاطمة خليل التى لقت مصرعها بمسكن زوجيتها تحت الإنشاء بقرية الكاب جنوب محافظة بورسعيد تفاصيل مثيرة حول مقتل ابنته.

وقال الاب المكلوم على فراق نجلته ان الجناه الذي أنهوا حياتها ليسوا واحد بل أكثر من واحد واصفهم بالعصابة.

وشدد والد ضحية بورسعيد على أنه لا يستبعد أحدا من عائلة خطيب ابنته من قائمة الاتهام مطالب بالقصاص العادل وسرعة الكشف عن الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وفسر والد ضحية بورسعيد اتهامه بأن الكشف المبدئي على جثمان نجلته بمحل الواقعة و الذي تم فى وجود النيابة العامة بين ان هناك من قيد رجلين ابنته وآخر أو أخرى قام بختقها بالإشارب الذي كانت ترتديه فأحدث إصابتها بالرقبة وكسر العنق.

وأكد والد ضحية بورسعيد أن تكوين جثمان ابنته المتوفاة ليس بالهزيل ولا يمكن لشخص بمفرده السيطرة عليها وهو ما يؤكد أن الجناه أكثر من واحد.