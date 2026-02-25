علي جمعة: القراءة من المصحف في الفريضة والنفل جائزة شرعا وليست بدعة

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن مذهب الشافعية يجيز القراءة من المصحف في صلاة الفرض والنفل، مستشهدًا بما ورد عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، إذ كان مولاها يؤمّها وهو يقرأ من المصحف.

وقال علي جمعة خلال برنامجه «اعرف دينك» على قناة صدى البلد، أكد أن هذا الأمر له أصل قديم، مشددًا على أن العبرة في الصلاة بحضور القلب والتدبر، وأن أعظم ما أُكرم به الإنسان هو نعمة الإسلام وحسن الخلق.

وشدد على أهمية التدبر والخشوع عند تلاوة القرآن، مؤكدًا أن الإسلام هو أعظم النعم، وعلى المسلم أن يتحلى بحسن الخلق والتواضع في تعامله مع الناس.