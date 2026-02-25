قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
أخبار البلد

بفائدة 17.75% وصرف شهري.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" الجديد

كتب محمود مطاوع

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن إطلاق "سند المواطن" يأتى في إطار خطة حكومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في أدوات الاستثمار الآمن، من خلال إتاحة منتج استثماري يتميز بدرجة عالية من الأمان وسهولة الاسترداد، كما يعتمد الطرح في مرحلته الأولى على شبكة مكاتب هيئة البريد المصري باعتبارها المنفذ الحصري لبيع السند، بما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة، ويسهم في دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوات الادخارية والاستثمارية في جميع المحافظات.

جاء ذلك فى عدد من الإنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على إصدار "سند المواطن" كأول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ.

واستعرضت الإنفوجرافات خصائص ومزايا الإصدار، والذي تصدره وزارة المالية من أجل العملاء الأفراد، حيث يتاح الاكتتاب والاسترداد عبر مكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية، وتبلغ مدة السند 18 شهرًا، بعائد سنوي ثابت ومميز بمعدل 17.75% ويصرف شهريًا صافيًا من الضرائب، فيما يبلغ الحد الأدنى للاستثمار 10 آلاف جنيه، وتبلغ القيمة الإسمية للسند ألف جنيه ومضاعفاتها.

وفيما يتعلق بمزايا السند للمواطنين، أوضحت الإنفوجرافات أن السند يمثل استثمارًا مباشرًا وآمنًا في الأوراق المالية الحكومية، إلى جانب سهولة الاسترداد وفقًا للضوابط المعلنة بمكاتب البريد.

مواعيد الطرح الأول وضوابط الاسترداد

وبشأن مواعيد الطرح الأول وضوابط الاسترداد، أشارت الإنفوجرافات إلى أن السند يُطرح بصفة شهرية، حيث يعلن عنه في أول كل شهر، ويتم إصداره في منتصف الشهر.

وأوضحت الإنفوجرافات، أنه تم فتح باب الاكتتاب للإصدار الأول للسند يوم 22 فبراير 2026، على أن يغلق باب الاكتتاب يوم 10 مارس 2026، ويحل موعد استحقاقه يوم 15 سبتمبر 2027.

ويحق للعملاء طلب استرداد معجل -كليًا أو جزئيًا-، بعد الأشهر الأربعة الأولى من تاريخ إصدار السند، على أن يتم تسوية الاسترداد مرة واحدة شهريًا، في ذات تاريخ صرف الكوبون الخاص بالسند محل الاسترداد.

سند المواطن خطة حكومية مشاركة المواطنين أدوات الاستثمار الآمن منتج استثماري ضوابط الاسترداد

