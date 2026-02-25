لأول مرة.. شاهد نيسان صني 2027 الجيل الجديد

كشفت نيسان رسمياً عن الجيل الجديد من نيسان صني موديل 2027، لتنهي بذلك موجة طويلة من التكهنات والصور غير الرسمية التي انتشرت خلال الفترة الماضية.

وجاء الإعلان عن السيارة نيسان صني موديل 2027، متزامنا مع بدء الإنتاج في مصنع الشركة بمدينة أغواسكالينتس بالمكسيك، في خطوة تؤكد دخول الطراز مرحلة التصنيع الفعلي استعدادا لطرحه في الأسواق.

ورغم أن الشركة لم تستعرض حتى الان التفاصيل التقنية الكاملة أو صور المقصورة الداخلية، فإنها شددت على أن صني الجديدة ستحمل تحديثات مهمة في جانب التقنيات وأنظمة السلامة، مع الحفاظ على موقعها ضمن فئة السيدان الاقتصادية التي تركز على العملية والقيمة مقابل السعر.

الصور الرسمية تكشف أن السيارة لم تقتصر على تحسينات تجميلية طفيفة، بل حصلت على إعادة صياغة واضحة للهوية التصميمية، مع الإبقاء على الأبعاد العامة والخطوط الأساسية المألوفة من الجيل الحالي. ويرجح ذلك استمرار الاعتماد على المنصة الحالية، مع إدخال تعديلات بصرية تعزز الطابع العصري.

أبرز التغييرات ظهرت في الواجهة الأمامية، حيث تبنت صني لغة تصميم أقرب إلى أحدث طرازات نيسان، المصابيح الأمامية جاءت بتقنية LED وتصميم أكثر نحافة، تتصل بعناصر سوداء لامعة تمنح المقدمة مظهرا أكثر حدة، كما تم تقليص حجم الشبك الأمامي وإعادة تصميم فتحة التهوية السفلية لتبدو أعرض وأكثر بروزا، ما يضفي حضورا أقوى على الطريق.

ميكانيكيا، ينتظر استمرار استخدام منصة نيسان ‏V، مع بقاء محرك 1.6 لتر ‏‏الطبيعي، مقترنا بناقل حركة ‏CVT، خاصة بعد تراجع الاعتماد على ناقل الحركة ‏‏اليدوي في الأجيال الأخيرة.‏

وبالنسبة للمقصورة، تشير التوقعات إلى تحديثات تشمل شاشة عدادات رقمية ونظام ‏معلومات وترفيه مطور، إضافة إلى تحسينات في تقنيات مساعدة السائق لتواكب ‏متطلبات هذه الفئة.‏

في الخلف، تبدو التحديثات أكثر تحفظا لكنها ملحوظة، مع مصابيح جديدة بتوقيع ضوئي عصري، وتعديلات خفيفة على تصميم الباب الخلفي والصادم، كما أظهرت الصور اسم Versa، وهو الاسم الذي تعرف به السيارة في عدد من الأسواق العالمية، إلى جانب نقل موضع لوحة الأرقام لأسفل الصادم بتنسيق أكثر بساطة، كذلك حصلت السيارة على تصميم جديد للجنوط، وظهرت بلون أزرق فاتح يعكس التوجه الحديث للطراز.