ميدو جابر رجل مباراة المصري ومودرن سبورت في دوري نايل

توج ميدو جابر، صانع ألعاب النادي المصري البورسعيدي، بجائزة رجل المباراة عقب تألقه في مواجهة فريقه أمام مودرن سبورت، والتي انتهت بفوز المصري بهدف دون رد، ضمن ختام منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري نايل.

وسجل جابر هدف اللقاء الوحيد، ليقود فريقه لحصد 3 نقاط مهمة عززت موقعه في جدول الترتيب.

ترتيب المصري في جدول الدوري

رفع النادي المصري رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الخامس، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادل في 8 مواجهات وتلقى هزيمتين، وتمكن لاعبو الفريق من تسجيل 25 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 16 هدفًا.

تشكيل المصري خلال مباراة مودرن سبورت

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، أحمد أيمن منصور.

خط الوسط الدفاعي: محمد مخلوف، عميد صوافطة.

خط الوسط الهجومي: ميدو جابر، محمود حمادة، منذر طمين.

خط الهجوم: صلاح محسن.

البدلاء

محمد شحاته، مصطفى العش، عمرو سعداوي، بونور موجيشا، أحمد القرموطي، مصطفى زيدان، كريم بامبو، محمد الشامي، كينجسلي إيدوو.