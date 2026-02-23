البانيه بـ225 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

تشهد أسعار الفراخ اليوم الاثنين استقراراً نسبياً في بورصة الدواجن وبالأسواق المحلية، حيث يزداد الإقبال على شراء الدواجن خلال شهر رمضان، والبحث بشكل يومي عن أسعار الفراخ اليوم وسعر الفراخ البيضاء تحديداً.

ويستعرض لكم موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان وفقاً لبورصة الدواجن..

سعر الفراخ البيضاء اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في المزارع والأسواق، حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة 90 - 91 جنيهًا، فيما سجل سعر الكيلو في السوق للمواطنين 94 - 104 جنيهات.



سعر الفراخ البلدي اليوم

كما استقرت أسعار الفراخ البلدي اليوم الاثنين في الأسواق، حيث سجل سعر الكيلو للمواطنين 125 - 145 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو اليوم

سجل سعر الكيلو في المزرعة 105 - 106 جنيهات، فيما بلغ سعر الكيلو في السوق للمواطنين 109 - 119 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

كما تراوح سعر كيلو البانيه تراوح ما بين 225 جنيهات و240 جنيها باختلاف الأسواق.

سعر البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 120 جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 125 إلى 130 جنيهاً.

- سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 125 إلى 130 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح بين 150 إلى 155 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و35 جنيها.

- الكتكوت «ساسو»: 8 جنيهات.

- الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

- كتكوت فيومي 9 جنيهات

- بط مسكوفي 25 جنيهاً

- بط مولر 25 جنيهاً

- بط بيور 20 جنيهاً

- سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات