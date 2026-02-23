قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

البانيه بـ225 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار الفراخ اليوم الاثنين استقراراً نسبياً في بورصة الدواجن وبالأسواق المحلية، حيث يزداد الإقبال على شراء الدواجن خلال شهر رمضان، والبحث بشكل يومي عن أسعار الفراخ اليوم وسعر الفراخ البيضاء تحديداً.

ويستعرض لكم موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان وفقاً لبورصة الدواجن.. 

أسعار الفراخ اليوم الأثنين 6 أكتوبر.. كيلو البانيه بكام انهاردة؟

سعر الفراخ البيضاء اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في المزارع والأسواق، حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة 90 - 91 جنيهًا، فيما سجل سعر الكيلو في السوق للمواطنين 94 - 104 جنيهات.
 

سعر الفراخ البلدي اليوم

كما استقرت أسعار الفراخ البلدي اليوم الاثنين في الأسواق، حيث سجل سعر الكيلو للمواطنين 125 - 145 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو اليوم 

سجل سعر الكيلو في المزرعة 105 - 106 جنيهات، فيما بلغ سعر الكيلو في السوق للمواطنين 109 - 119 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 5-8-2025 في بورصة الدواجن - الوطن

سعر كيلو البانيه اليوم

كما تراوح سعر كيلو البانيه تراوح ما بين 225 جنيهات و240 جنيها باختلاف الأسواق.

سعر البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 120 جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 125 إلى 130 جنيهاً.

- سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 125 إلى 130 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح بين 150 إلى 155 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و35 جنيها.

- الكتكوت «ساسو»: 8 جنيهات.

- الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

- كتكوت فيومي 9 جنيهات

- بط مسكوفي 25 جنيهاً

- بط مولر 25 جنيهاً

- بط بيور 20 جنيهاً

- سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات

اسعار الفراخ اليوم اسعار الدواجن اليوم سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر البانيه اليوم سعر البيض اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

ترشيحاتنا

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ225 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد