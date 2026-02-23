قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين
موعد أذان المغرب اليوم .. لا تنسى دعاء الإفطار المأثور
الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طوارئ القيادة في إيران .. خامنئي يضع خطة لما بعد اغتياله

طوارئ القيادة في إيران.. خامنئي يضع خطة لما بعد اغتياله
طوارئ القيادة في إيران.. خامنئي يضع خطة لما بعد اغتياله
إسراء عبدالمطل

مع تصاعد حدة التوترات بين طهران وواشنطن، وكثرة التقارير حول خيارات عسكرية محتملة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن استعدادات غير معلنة داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعامل مع سيناريوهات بالغ الخطورة، تشمل اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي أو اندلاع حرب مباشرة مع الولايات المتحدة. 

التقرير يعكس مدى حساسية الوضع داخل إيران، واستراتيجية القيادة للتأهب للـ"الحدث الكبير القادم" كما وصفتها مصادر صحفية رسمية.

اختار 3 لخلافته… خامنئي يضع خطة للطوارئ الكبرى في طهران - Lebanon News

خلفية التوترات

جاءت هذه الاستعدادات على خلفية احتجاجات داخلية واسعة شهدتها إيران في يناير الماضي، بالتزامن مع تحركات أمريكية وإسرائيلية عسكرية تهدد سيادة الجمهورية الإسلامية. 

وفي هذا السياق، أوكل المرشد الإيراني مسؤولية ضمان صمود الدولة في مواجهة أي هجوم أو عمليات اغتيال إلى علي لاريجاني، كبير مسؤولي الأمن القومي الإيراني، الذي يُعتبر أحد أبرز رجالات الدولة وموضع ثقة المرشد.

دور علي لاريجاني

بحسب التقرير، استندت الصحيفة إلى مقابلات مع ستة مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم موظف في مكتب المرشد، ثلاثة أعضاء من الحرس الثوري، ودبلوماسيون سابقون، إلى جانب مراجعة إعلامية داخلية. 

ووصفت الصحيفة لاريجاني، البالغ من العمر 67 عامًا، بأنه المساعد الموثوق والمخلص للمرشد، ويدير شؤون البلاد فعليًا في ظل الظروف الاستثنائية، مع خبرة واسعة في السياسة والأمن والجيش.

هيكلية الخلافة والتوجيهات الخاصة

كجزء من خطة الطوارئ، أصدر خامنئي توجيهات لتحديد أربعة مستويات للخلافة في المناصب العسكرية والحكومية الحساسة، مع إلزام القيادات بتسمية أربعة بدلاء لكل منصب. 

كما فوض دائرة ضيقة من المقربين باتخاذ القرارات في حال انقطاع الاتصال بالمرشد أو اغتياله. 

وخلال اختفائه المؤقت في يونيو الماضي أثناء ما عُرف بـ"حرب الأيام الاثني عشر" مع إسرائيل، رشّح خامنئي ثلاثة أسماء لخلافته، لم تُكشف هوياتهم، مع التأكيد على أن لاريجاني ليس من كبار رجال الدين الشيعة، لكنه يحتل مكانة مرموقة ضمن الدائرة المقربة للمرشد.

الدروس المستفادة من حرب الأيام الاثني عشر

استند جزء من التخطيط إلى الخبرات المستخلصة من الهجوم الإسرائيلي المفاجئ الذي قضى على القيادة العسكرية العليا في ساعات. 

بعد وقف إطلاق النار، أنشأ خامنئي مجلسًا جديدًا للدفاع الوطني برئاسة علي شمخاني، وعيّن لاريجاني أمينًا لمجلس الأمن القومي لإدارة الشؤون العسكرية خلال زمن الحرب، ما يعكس تركيز القيادة على الحفاظ على تماسك الدولة والمؤسسة العسكرية.

الاستعداد العسكري والأمني

تعمل إيران وفق فرضية أن الضربات الأمريكية قادمة حتمًا، رغم استمرار المفاوضات الدبلوماسية حول الاتفاق النووي. 

ورفعت جميع قواتها حالة التأهب القصوى، ونشرت منصات صواريخ باليستية على طول حدودها الغربية مع العراق وشواطئها الجنوبية، ضمن مدى القواعد الأمريكية وإسرائيل. 

داخليًا، ستنشر وحدات من الشرطة والمخابرات وكتائب الباسيج في المدن الكبرى، لإنشاء نقاط تفتيش ومراقبة لضمان استقرار الداخل ومنع النشاطات التجسسية أو الاضطرابات.

إدارة الدولة في حال الاغتيال

ناقشت القيادة الإيرانية سيناريو ما بعد اغتيال المرشد، وبرز اسم لاريجاني على رأس المرشحين لإدارة المرحلة، يليه محمد باقر قاليباف، ورئيس البرلمان، مع ورود اسم الرئيس السابق حسن روحاني، على نحو مفاجئ ضمن القائمة. 

وأوضح الخبراء أن غياب المرشد قد يضع النظام أمام اختبار وجودي شديد التعقيد، خاصة مع التهديدات الإقليمية المتعددة، وأن دوره يبقى الركيزة الأساسية التي تبقي مؤسسات الدولة متماسكة.

وتعكس هذه الاستعدادات الإيرانية استراتيجية شاملة، تشمل الجانب العسكري والأمني والسياسي، لضمان استمرارية النظام وقيادته العليا، مع مراعاة الدروس المستفادة من الهجمات السابقة. 

إيران، وفق هذا التقرير، تتعامل مع السيناريوهات الحرجة بجدية قصوى، مستعدة لمقاومة شديدة، وتهيئة الدولة لمواجهة أي حدث كبير سواء كان اغتيالاً أو حرباً، بما يضمن الحفاظ على تماسك النظام واستمرار إرث المرشد الأعلى.

إيران طهران طهران وواشنطن واشنطن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

القمص تادرس عطية الله إبراهيم

التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

بطاقة تموين

ضبط صاحب مخبز بـ 655 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة

محكمة جنايات دمنهور

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مزارع بالبحيرة

عربات الفريزة

حملات موسعة للتصدي للنباشين والفرّيزة بالجيزة | صور

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد