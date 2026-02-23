طوارئ القيادة في إيران .. خامنئي يضع خطة لما بعد اغتياله

مع تصاعد حدة التوترات بين طهران وواشنطن، وكثرة التقارير حول خيارات عسكرية محتملة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن استعدادات غير معلنة داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعامل مع سيناريوهات بالغ الخطورة، تشمل اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي أو اندلاع حرب مباشرة مع الولايات المتحدة.

التقرير يعكس مدى حساسية الوضع داخل إيران، واستراتيجية القيادة للتأهب للـ"الحدث الكبير القادم" كما وصفتها مصادر صحفية رسمية.

خلفية التوترات

جاءت هذه الاستعدادات على خلفية احتجاجات داخلية واسعة شهدتها إيران في يناير الماضي، بالتزامن مع تحركات أمريكية وإسرائيلية عسكرية تهدد سيادة الجمهورية الإسلامية.

وفي هذا السياق، أوكل المرشد الإيراني مسؤولية ضمان صمود الدولة في مواجهة أي هجوم أو عمليات اغتيال إلى علي لاريجاني، كبير مسؤولي الأمن القومي الإيراني، الذي يُعتبر أحد أبرز رجالات الدولة وموضع ثقة المرشد.

دور علي لاريجاني

بحسب التقرير، استندت الصحيفة إلى مقابلات مع ستة مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم موظف في مكتب المرشد، ثلاثة أعضاء من الحرس الثوري، ودبلوماسيون سابقون، إلى جانب مراجعة إعلامية داخلية.

ووصفت الصحيفة لاريجاني، البالغ من العمر 67 عامًا، بأنه المساعد الموثوق والمخلص للمرشد، ويدير شؤون البلاد فعليًا في ظل الظروف الاستثنائية، مع خبرة واسعة في السياسة والأمن والجيش.

هيكلية الخلافة والتوجيهات الخاصة

كجزء من خطة الطوارئ، أصدر خامنئي توجيهات لتحديد أربعة مستويات للخلافة في المناصب العسكرية والحكومية الحساسة، مع إلزام القيادات بتسمية أربعة بدلاء لكل منصب.

كما فوض دائرة ضيقة من المقربين باتخاذ القرارات في حال انقطاع الاتصال بالمرشد أو اغتياله.

وخلال اختفائه المؤقت في يونيو الماضي أثناء ما عُرف بـ"حرب الأيام الاثني عشر" مع إسرائيل، رشّح خامنئي ثلاثة أسماء لخلافته، لم تُكشف هوياتهم، مع التأكيد على أن لاريجاني ليس من كبار رجال الدين الشيعة، لكنه يحتل مكانة مرموقة ضمن الدائرة المقربة للمرشد.

الدروس المستفادة من حرب الأيام الاثني عشر

استند جزء من التخطيط إلى الخبرات المستخلصة من الهجوم الإسرائيلي المفاجئ الذي قضى على القيادة العسكرية العليا في ساعات.

بعد وقف إطلاق النار، أنشأ خامنئي مجلسًا جديدًا للدفاع الوطني برئاسة علي شمخاني، وعيّن لاريجاني أمينًا لمجلس الأمن القومي لإدارة الشؤون العسكرية خلال زمن الحرب، ما يعكس تركيز القيادة على الحفاظ على تماسك الدولة والمؤسسة العسكرية.

الاستعداد العسكري والأمني

تعمل إيران وفق فرضية أن الضربات الأمريكية قادمة حتمًا، رغم استمرار المفاوضات الدبلوماسية حول الاتفاق النووي.

ورفعت جميع قواتها حالة التأهب القصوى، ونشرت منصات صواريخ باليستية على طول حدودها الغربية مع العراق وشواطئها الجنوبية، ضمن مدى القواعد الأمريكية وإسرائيل.

داخليًا، ستنشر وحدات من الشرطة والمخابرات وكتائب الباسيج في المدن الكبرى، لإنشاء نقاط تفتيش ومراقبة لضمان استقرار الداخل ومنع النشاطات التجسسية أو الاضطرابات.

إدارة الدولة في حال الاغتيال

ناقشت القيادة الإيرانية سيناريو ما بعد اغتيال المرشد، وبرز اسم لاريجاني على رأس المرشحين لإدارة المرحلة، يليه محمد باقر قاليباف، ورئيس البرلمان، مع ورود اسم الرئيس السابق حسن روحاني، على نحو مفاجئ ضمن القائمة.

وأوضح الخبراء أن غياب المرشد قد يضع النظام أمام اختبار وجودي شديد التعقيد، خاصة مع التهديدات الإقليمية المتعددة، وأن دوره يبقى الركيزة الأساسية التي تبقي مؤسسات الدولة متماسكة.

وتعكس هذه الاستعدادات الإيرانية استراتيجية شاملة، تشمل الجانب العسكري والأمني والسياسي، لضمان استمرارية النظام وقيادته العليا، مع مراعاة الدروس المستفادة من الهجمات السابقة.

إيران، وفق هذا التقرير، تتعامل مع السيناريوهات الحرجة بجدية قصوى، مستعدة لمقاومة شديدة، وتهيئة الدولة لمواجهة أي حدث كبير سواء كان اغتيالاً أو حرباً، بما يضمن الحفاظ على تماسك النظام واستمرار إرث المرشد الأعلى.