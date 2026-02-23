قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلماني للحكومة : كيف عالجتم الأسباب الاقتصادية للهجرة غير الشرعية

النائب أحمد عصام الدين حسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر
النائب أحمد عصام الدين حسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر
ماجدة بدوى

تقدم النائب أحمد عصام الدين حسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بسؤال موجه للحكومة بشأن استمرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري.

وأكد عصام، أن هذه الظاهرة لا تزال تمثل تهديدًا لحياة الشباب المصري، الذين يغامرون بأرواحهم بحثًا عن فرص عمل أو مصدر رزق يضمن لهم ولأسرهم مستوى معيشيًا مستقرًا، رغم جهود الدولة والقيادة السياسية لدعم الشباب وفتح مجالات العمل لهم في مختلف القطاعات.

وأشار النائب في سؤاله، إلى أن السؤال يركز على ثلاثة محاور رئيسية: الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومدى فعاليتها على أرض الواقع ، والخطط لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وراء الظاهرة، مثل محدودية فرص العمل، وضعف الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل، والصعوبات التي تواجه الشباب في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ، والتنسيق بين الوزارات لوضع رؤية شاملة ومستدامة للتعامل مع الظاهرة، تشمل الجوانب الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وليس فقط المواجهة الأمنية.

وأوضح النائب أن هذا السؤال يأتي وفق أحكام المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مع طلب أن تكون الإجابة مكتوبة وفق المادة (200) من اللائحة.

وأكد على أهمية متابعة هذا الملف الحيوي، مشددًا على أن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية، وأن ربط التعليم بسوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة الطريق الأمثل للحد من الهجرة غير الشرعية وحماية مستقبل الشباب المصري.

سؤال الهجرة غير الشرعية الشباب المصري النائب أحمد عصام الدين حسين القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

بريطانيا

بريطانيا تحذر مواطنيها من أعمال العنف في المكسيك

إبستين وصديقته البيلاروسية

حكاية إبستين وصديقته.. مرأة بيلاروسية كانت محور أيامه الأخيرة

وزير الاقتصاد اللبنانى

وزير الاقتصاد اللبنانى: لن نسمح باستغلال الضرائب لرفع الأسعار

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد