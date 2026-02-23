سؤال برلماني للحكومة : كيف عالجتم الأسباب الاقتصادية للهجرة غير الشرعية

تقدم النائب أحمد عصام الدين حسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بسؤال موجه للحكومة بشأن استمرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري.

وأكد عصام، أن هذه الظاهرة لا تزال تمثل تهديدًا لحياة الشباب المصري، الذين يغامرون بأرواحهم بحثًا عن فرص عمل أو مصدر رزق يضمن لهم ولأسرهم مستوى معيشيًا مستقرًا، رغم جهود الدولة والقيادة السياسية لدعم الشباب وفتح مجالات العمل لهم في مختلف القطاعات.

وأشار النائب في سؤاله، إلى أن السؤال يركز على ثلاثة محاور رئيسية: الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومدى فعاليتها على أرض الواقع ، والخطط لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وراء الظاهرة، مثل محدودية فرص العمل، وضعف الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل، والصعوبات التي تواجه الشباب في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ، والتنسيق بين الوزارات لوضع رؤية شاملة ومستدامة للتعامل مع الظاهرة، تشمل الجوانب الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وليس فقط المواجهة الأمنية.

وأوضح النائب أن هذا السؤال يأتي وفق أحكام المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مع طلب أن تكون الإجابة مكتوبة وفق المادة (200) من اللائحة.

وأكد على أهمية متابعة هذا الملف الحيوي، مشددًا على أن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية، وأن ربط التعليم بسوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة الطريق الأمثل للحد من الهجرة غير الشرعية وحماية مستقبل الشباب المصري.