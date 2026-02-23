قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%

طريقة شراء سند المواطن
طريقة شراء سند المواطن
رشا عوني

بدأت وزارة المالية طرح سند المواطن أمس الأحد، وذلك عبر مكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية، ليصبح سند المواطن هو أول منتج إدخاري واستثماري ذو عائد دوري ثابت يتم صرفه شهريًا ولمدة عام ونصف بما يساوي 18 شهرًا.

ويُطرح السند حصرياً من خلال شبكة مكاتب الهيئة القومية للبريد، بعائد سنوي ثابت يُعد من بين الأعلى في أدوات الادخار الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل، مع ضمانة سيادية كاملة من الدولة.

كيفية شراء سند المواطن من البريد المصري

ما هو سند المواطن؟


«سند المواطن» هو أداة استثمارية وادخارية موجهة للأفراد، تصدر بضمان مباشر من وزارة المالية المصرية، ويتم طرحها عبر مكاتب البريد فقط في المرحلة الأولى.

عائد سند المواطن

ويمنح السند عائداً سنوياً ثابتاً يبلغ 17.75% يُصرف بشكل شهري منتظم لمدة 18 شهراً، مع إعفاء كامل للعائد من الضرائب، ما يعزز صافي الربحية للمستثمرين الأفراد.

شروط حساب البريد المناسب لشراء «سند المواطن» بعائد 17.75% (تفاصيل) - إيجي إن

تفاصيل سند المواطن البريد المصري

حددت وزارة المالية الضوابط الفنية لإصدار السند على النحو التالي:

-فترة الطرح: يبدأ تلقي طلبات الشراء اعتباراً من أمس الأحد، ويستمر حتى 8 مارس آذار المقبل.

-منافذ الشراء: متاح حصرياً عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

-معدل العائد: 17.75% سنوياً ثابتاً، صافٍ من الضرائب.

-دورية صرف العائد: يُصرف العائد الشهري (الكوبون) في اليوم 15 من كل شهر.

-القيمة الاسمية: 1000 جنيه للسند الواحد.

-الحد الأدنى للشراء: 10 آلاف جنيه.

-مدة الاستثمار: 18 شهراً.

وزير المالية: طرح «سند المواطن» للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

طريقة شراء سند المواطن

للاكتتاب في سند المواطن، يجب اتباع الخطوات التالية:

-التوجه إلى أقرب مكتب بريد.

-تقديم بطاقة الرقم القومي سارية.

-تحديد قيمة الشراء بحد أدنى 10 آلاف جنيه.

-استكمال إجراءات الاكتتاب وفق الضوابط المعتمدة.

-الحصول على ما يفيد عملية الشراء.

-ومن المتوقع لاحقا إتاحة الاكتتاب الإلكتروني ضمن مراحل التطوير المستقبلية.

من يستطيع شراء سند المواطن؟

-أصحاب الدخول الثابتة الباحثون عن دخل شهري منتظم يساعد في تغطية الالتزامات المعيشية.

-المستثمرون المحافظون الراغبون في وعاء ادخاري آمن بضمان حكومي متوسط الأجل

-الأفراد الذين يفضلون تجنب تقلبات أدوات الاستثمار عالية المخاطر.

-المواطنون غير المتعاملين مع البنوك، والراغبون في الاستفادة من شبكة البريد الواسعة .

سند المواطن طريقة شراء سند المواطن شروط سند المواطن مزايا سند المواطن وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد