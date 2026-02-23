يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%

بدأت وزارة المالية طرح سند المواطن أمس الأحد، وذلك عبر مكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية، ليصبح سند المواطن هو أول منتج إدخاري واستثماري ذو عائد دوري ثابت يتم صرفه شهريًا ولمدة عام ونصف بما يساوي 18 شهرًا.

ويُطرح السند حصرياً من خلال شبكة مكاتب الهيئة القومية للبريد، بعائد سنوي ثابت يُعد من بين الأعلى في أدوات الادخار الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل، مع ضمانة سيادية كاملة من الدولة.

ما هو سند المواطن؟



«سند المواطن» هو أداة استثمارية وادخارية موجهة للأفراد، تصدر بضمان مباشر من وزارة المالية المصرية، ويتم طرحها عبر مكاتب البريد فقط في المرحلة الأولى.

عائد سند المواطن

ويمنح السند عائداً سنوياً ثابتاً يبلغ 17.75% يُصرف بشكل شهري منتظم لمدة 18 شهراً، مع إعفاء كامل للعائد من الضرائب، ما يعزز صافي الربحية للمستثمرين الأفراد.

تفاصيل سند المواطن البريد المصري

حددت وزارة المالية الضوابط الفنية لإصدار السند على النحو التالي:

-فترة الطرح: يبدأ تلقي طلبات الشراء اعتباراً من أمس الأحد، ويستمر حتى 8 مارس آذار المقبل.

-منافذ الشراء: متاح حصرياً عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

-معدل العائد: 17.75% سنوياً ثابتاً، صافٍ من الضرائب.

-دورية صرف العائد: يُصرف العائد الشهري (الكوبون) في اليوم 15 من كل شهر.

-القيمة الاسمية: 1000 جنيه للسند الواحد.

-الحد الأدنى للشراء: 10 آلاف جنيه.

-مدة الاستثمار: 18 شهراً.

طريقة شراء سند المواطن

للاكتتاب في سند المواطن، يجب اتباع الخطوات التالية:

-التوجه إلى أقرب مكتب بريد.

-تقديم بطاقة الرقم القومي سارية.

-تحديد قيمة الشراء بحد أدنى 10 آلاف جنيه.

-استكمال إجراءات الاكتتاب وفق الضوابط المعتمدة.

-الحصول على ما يفيد عملية الشراء.

-ومن المتوقع لاحقا إتاحة الاكتتاب الإلكتروني ضمن مراحل التطوير المستقبلية.

من يستطيع شراء سند المواطن؟

-أصحاب الدخول الثابتة الباحثون عن دخل شهري منتظم يساعد في تغطية الالتزامات المعيشية.

-المستثمرون المحافظون الراغبون في وعاء ادخاري آمن بضمان حكومي متوسط الأجل

-الأفراد الذين يفضلون تجنب تقلبات أدوات الاستثمار عالية المخاطر.

-المواطنون غير المتعاملين مع البنوك، والراغبون في الاستفادة من شبكة البريد الواسعة .