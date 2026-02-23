قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
الجرام يقترب من 8000.. الذهب يسجل أعلى أسعار اليوم الإثنين في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية سخيف وغبي

ترامب
ترامب
محمد على

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المحكمة العليا الأمريكية مجددًا والتي عارضت قرارات ترامب فيما يخص التعريفات الجمركية وهو ما جعله يتجاوز لفظيًا ضدها.

وقال ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية سخيف وغبي ومثير للانقسام الدولي.


وعبر ترامب عن تحديه للمحكمة بقوله: يمكنني استخدام تراخيص للقيام بأمور فظيعة بحق الدول خصوصا تلك التي تستغلنا منذ عقود.
 

ويعتزم ترامب رفع الرسوم الجمركية العالمية فيما يشير استطلاع للرأي إلى أن معظم الناس يرون أن حالة الاتحاد ضعيفة.
 

وأعلن الرئيس ترامب يوم السبت عن نيته رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%. ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إلغاء المحكمة العليا استخدام الرئيس لصلاحياته الطارئة لفرض رسوم جمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. 

وبعد صدور الحكم، ادعى الرئيس أنه يملك صلاحية فرض رسوم جمركية عالمية مستنداً إلى بعض بنود قانون التجارة لعام 1974.

وتقول مارا لياسون محررة شبكة إن بي آر الأمريكية إن هذه البنود أكثر تعقيدًا من الصلاحيات الواسعة التي ادّعاها ترامب سابقًا . بعض الرسوم الجمركية ستستمر 150 يومًا فقط قبل أن يتدخل الكونجرس. بينما قد تكون رسوم أخرى دائمة، لكنها تتطلب شهورًا من التحقيق".

 وتضيف لياسون أن حكم المحكمة العليا يعني أن الجمهوريين لن يضطروا للدفاع عن رسوم ترامب الجمركية التي لا تحظى بشعبية كبيرة. 

وسيتعين على الكونجرس إظهار ولائه للرئيس بالتصويت على فرض رسوم جمركية جديدة، وهو أمر لا يرغبون فيه. 

وسيُجبر التصويت المشرعين على تحمّل مسؤولية أكبر عن سياسة يعتقد الناخبون أنها رفعت تكاليفهم.


 الصين محطة رئيسية لرسوم ترامب الجمركية

 أفادت جينيفر باك، مراسلة إن بي آر الامريكية أن الشركات الصينية التي تتعامل مع الولايات المتحدة متفائلة بحذر بشأن قرار المحكمة العليا.

طالبت وزارة التجارة الصينية ترامب بالرضوخ لقرارات المحكمة العليات والتعامل في ضوئها.

ترامب قرار المحكمة العليا الأمريكية الرئيس الأمريكي التعريفات الجمركية ضعيفة رفع الرسوم الجمركية العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

طوارئ في كفر الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية وهطول الأمطار| تفاصيل

فريق عمل بالكلية

اعتماد دولي لمعملي الاختبارات الميكانيكية وخواص المواد بكلية الهندسة جامعة المنصورة

رئيس جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يكرم نهال المغربي لحصولها على المركز الرابع بجائزة مصر للتميز الحكومي

بالصور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام

رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد