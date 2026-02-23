هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المحكمة العليا الأمريكية مجددًا والتي عارضت قرارات ترامب فيما يخص التعريفات الجمركية وهو ما جعله يتجاوز لفظيًا ضدها.

وقال ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية سخيف وغبي ومثير للانقسام الدولي.



وعبر ترامب عن تحديه للمحكمة بقوله: يمكنني استخدام تراخيص للقيام بأمور فظيعة بحق الدول خصوصا تلك التي تستغلنا منذ عقود.



ويعتزم ترامب رفع الرسوم الجمركية العالمية فيما يشير استطلاع للرأي إلى أن معظم الناس يرون أن حالة الاتحاد ضعيفة.



وأعلن الرئيس ترامب يوم السبت عن نيته رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%. ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إلغاء المحكمة العليا استخدام الرئيس لصلاحياته الطارئة لفرض رسوم جمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

وبعد صدور الحكم، ادعى الرئيس أنه يملك صلاحية فرض رسوم جمركية عالمية مستنداً إلى بعض بنود قانون التجارة لعام 1974.

وتقول مارا لياسون محررة شبكة إن بي آر الأمريكية إن هذه البنود أكثر تعقيدًا من الصلاحيات الواسعة التي ادّعاها ترامب سابقًا . بعض الرسوم الجمركية ستستمر 150 يومًا فقط قبل أن يتدخل الكونجرس. بينما قد تكون رسوم أخرى دائمة، لكنها تتطلب شهورًا من التحقيق".

وتضيف لياسون أن حكم المحكمة العليا يعني أن الجمهوريين لن يضطروا للدفاع عن رسوم ترامب الجمركية التي لا تحظى بشعبية كبيرة.

وسيتعين على الكونجرس إظهار ولائه للرئيس بالتصويت على فرض رسوم جمركية جديدة، وهو أمر لا يرغبون فيه.

وسيُجبر التصويت المشرعين على تحمّل مسؤولية أكبر عن سياسة يعتقد الناخبون أنها رفعت تكاليفهم.



الصين محطة رئيسية لرسوم ترامب الجمركية

أفادت جينيفر باك، مراسلة إن بي آر الامريكية أن الشركات الصينية التي تتعامل مع الولايات المتحدة متفائلة بحذر بشأن قرار المحكمة العليا.

طالبت وزارة التجارة الصينية ترامب بالرضوخ لقرارات المحكمة العليات والتعامل في ضوئها.