حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في رصد وحل كافه المشكلات التي تؤرق حياة المواطن الشرقاوي ، مؤكداً أن الجميع يبذل قصارى جهده لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

شدد محافظ الشرقية على مدير إدارة المرور بضرورة تكثيف الحملات اليومية لإلزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين فضلاً عن التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن إستخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين ، مؤكداً التنسيق المستمر مع إدارة مرور الشرقية لتحقيق الإنضباط بالشوارع وراحه المواطن.

وفي هذا الإطار قامت إدارة مرور الشرقية بتشكيل فرق عمل لرصد سائقي مركبات التوكتوك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير وإتخاذ اللازم حيالهم و أسفرت تلك الحملات عن التحفظ على عدد من المركبات بمنطقة (شارع المحافظة ) بمدينة الزقازيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

وأشار محافظ الشرقية إلي أنه تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لإعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.