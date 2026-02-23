تنفيذ 50%.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المدرسة البحرية للاستزراع السمكي| صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، المدرسة البحرية للاستزراع السمكي وبناء السفن بالجزيرة الخضراء بمركز مطوبس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت إلى 50‎%‎، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لاستكمال الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى لأهالينا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المدرسة البحرية للاستزراع السمكي وبناء السفن تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب في مجالات الاستزراع السمكي وصناعة وإصلاح السفن، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمات المقدمة للمواطنين.