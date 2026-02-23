مهاجم الزمالك يتصدر.. ترتيب هدافى الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة مهمة، مساء اليوم "الإثنين"، أمام نظيره سموحة؛ ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

هدافي الدوري

وجاء ترتيب هدافى الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وسموحة كالتالي:

1-عدي الدباغ (الزمالك) - 7 أهداف.

2- ناصر ماهر (بيراميدز) - 6 أهداف.

3- صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا) - 6 أهداف.

4- محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) - 6 أهداف.

5- صلاح محسن (المصري) - 6 أهداف.

6- علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية) - 5 أهداف.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

تقام مباراة الأهلي ضد سموحة اليوم على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين 23 فبراير، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة «أون سبورت 1»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يسبق انطلاق المباراة ويعقبها تحليل لأبرز اللقطات الفنية.