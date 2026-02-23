بسبب إهانة الأهلي.. محمد نصر يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رامز جلال

تقدم المخرج محمد نصر الدين، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الفنان رامز جلال، بسبب إهانة الأهلي، والكابتن طارق يحيى، في حلقة زيزو ببرنامجه “رامز ليفل الوحش”.

وكتب محمد نصر عبر حسابه على فيسبوك: “شكوى إلى الدكتور خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام ضد المدعو رامز جلال فى حلقة اليوم الاثنين ٢٣-٢-٢٠٢٦ وبما حملته من إساءة بالغة فى حق النادى الأهلى بقيامه بإحضار قرد وألبسه اللون الأحمر متعديا كل حدود الأدب لأنه استضاف أحمد زيزو نجم الأهلى ثم قام بتأكيد الإهانة للنادى الأهلى وجماهيره بقوله للقرد طبعا أنت أهلاوى وهذا اسفاف وخروج عن الآداب العامة والإساءة لكيان عظبم اسمه النادى الأهلى وغير مقبول الاستهانة بأى نادى مصرى كما قام فى مقدمة حلقته بالإساءة لنجم مصر والزمالك كابتن طارق يحيى بعد الايحاء بكلمات عن الوزن وغيره وهو مالا يقبله أى إنسان محترم.. برحاء العلم واتخاذ اللازم”.

انفعال وضرب وديك| أيتن عامر ضحية ألف ليلة وليلة.. شاهد الرعب مع فيفي عبده مدفع رمضان الأشهر.. مجدي عبد الغني يسترجع ذكريات هدفه بكأس العالم

وتابع: “ملعون أبو الفلوس أى كانت اللى تحط من قدر أى إنسان أى كانت مهنته وأحمل النادى الأهلى الذى وافق على هذا الاسفاف وترك نجومه يعومون فى الملايين أكثر وكأنهم محتاجين فلوس بعد بعثرة كرامتهم فى هذا البرنامج مقابل الدولارات .. حاجة تقرف”.

واختتم: “ملحوظة ناس كتير بتقولى ده برنامج سعودى فى قناة سعودية محدش يقدر يكلمه خلاص تمام يتكتب على شاشة ام بى سي وشيل كلمة مصر خالص”.